Herečka Mórová otvorene o zákulisných praktikách: Cenzúra v divadle?!

Odkryla divadelnú oponu! Diana Mórová (49) patrí k dlhoročným členkám Činohry Slovenského národného divadla.

Ako však naznačila, v zákulisí to nie je vždy také zábavné ako veľakrát na javisku. Úspešná herečka, ktorá hviezdi v mnohých predstaveniach, totiž dala najavo, že napriek tomu, že žijeme v demokracii, sa herci stretávajú aj s cenzúrou. Prezradila, ako niekedy prebieha výber konkrétnych predstavení a či sa v divadle cíti ako herečka slobodná.

Diana Mórová bola svedkom výberu divadelných hier, ktorý sa nezdá byť s kostolným poriadkom. „Robia to tak kulantne, že oznámia, že na túto hru nemáme peniaze. Vedenie zároveň nenápadne navrhne, aby sme si vybrali niečo menej nákladné a hneď nám dá nejaké hry do pozornosti. Tak sa to začína. Treba sa mať na pozore, aby sme neskončili tam, kde sme boli niekedy. Alebo aby nejaký herec nebol nepohodlný len preto, že má svoj názor,“ prezradila pre Plus 7 dní.

„Bola som na schôdzi. Týka sa to dosť veľkých inscenácií, ono to tam naozaj tak bolo. Nemôžem a ani nechcem hovoriť nič konkrétne, ale občas sa to deje, existujú a sú takéto postupy,“ povedala herečka Novému Času s tým, že herci čítajú jednotlivé hry, až keď sú vybraté. Niekedy sa však dejú veci, nad ktorými umelci žasnú. „Niekedy sú to hry, ktoré ešte ani nie sú napísané a povie sa, že sa budú robiť. To je niekedy risk. Ale našťastie sú tu takí úžasní herci, že vždy vznikne z toho dobré divadlo a ľudia prídu na predstavenie, to je dôležité. Sme zamestnanci, tá hrá je daná, tak sa snažíme všetkými silami a celým naším talentom urobiť z toho dielo,“ vysvetlila Mórová, ktorá sa však, podľa vlastných slov, cíti rozhodne slobodnejšie, než za socializmu.

„Môžete si povedať nie, aj diskutovať o probléme nahlas, to sa kedysi nedalo. Ja si vždy poviem svoj názor, ale nech ma ľudia neberú za slovo. Keď dám do novín nejaký rozhovor, je to moja slobodná voľba. Ale keď ste verejná osoba, tak sa do vás púšťajú na internete a ja si hovorím, veď ma vôbec nepoznajú. Takže je zaujímavé, že ľudia kritizujú, keď je niekto príliš slobodný,“ uzavrela Diana. Nový Čas sa ohľadne témy cenzúry a spôsobu výberu hier v divadle spojil aj so samotným SND, ktoré sa však do uzávierky nestihlo vyjadriť.