Miro Žbirka chystá film o svojom živote: Čo o sebe prezradí...

Rekapituluje svoj život! Spevák a skladateľ Miro Žbirka (67), ktorý patrí k stáliciam slovenskej, ale aj českej hudobnej scény, má spolu s filmovým štábom plné ruky práce.

Onedlho bude totiž na svete dokument, ktorý zmapuje jeho život. Umelcova manželka Katka (52) Novému Času prezradila, na čo všetko sa môžu fanúšikovia tešiť.

Miro Žbirka bol uplynulý rok často pred filmovými kamerami. Celý tím ľudí pod vedením režiséra Šimona Šafránka totiž pripravuje o ňom dokument. „Film je už dotočený, momentálne je v strižni. Bude o živote a tvorbe Mira Žbirku, s dôrazom na hudobnú stránku a koncerty,“ prezradila Novému Času spevákova manželka a manažérka v jednej osobe Katka Žbirková.

Dodala, že dokument by mal byť hotový do festivalu v Karlových Varoch, ktorý sa bude konať v júli. „Začalo sa nakrúcať pred rokom. Nakrúcalo sa na rôznych miestach, a to na Slovensku, v Londýne, Prahe,“ dodala Žbirková. Vznikajúcim dielom sa pochválila aj hlavná hviezda tejto rodiacej sa snímky na sociálnej sieti.