Fialková si sype popol na hlavu: Neostáva mi nič iné, iba zabudnúť

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) obsadila vo vytrvalostných pretekoch svetového pohára v slovinskej Pokljuke 47. miesto, na ktoré sa prepadla po streleckých chybách.

Paulína Fialková nenaviazala na dobré výkony z Ruhpoldingu. Nevyvarovala sa piatich zaváhaniam na strelnici, a tak nemohla pomýšľať na popredné priečky. "Svet sa nezrúti, aj keď to bolo z mojej strany pokazené preteky. Mrzí ma to, ale môžem si za to jedine sama. Neviem, čo sa mohlo stať. Snažila som sa neuponáhľať výstrely a ani sa neblázniť na trati. Dnes som nikoho nepotešila. Tieto náročné trate mne zrovna nesedia. Už pred štartom som sa necítila dobre. Nezostáva mi nič iné, iba zabudnúť a koncentrovať sa na ďalšie súťaže. Nie je každý deň nedeľa," povedala v rozhovore pre RTVS Paulína Fialková.

Preteky ovládla Nemka Denise Herrmannová, ktorej k víťazstvu pomohla i bezchybná streľba.