Otec vojvodkyne Meghan zverejnil súkromné fotky: Takto vyzerala ako dieťa

Thomas Markle (75) sa rozhovoril o Meghaninom detstve a zverejnil súkromné fotografie z jej mladosti. Odmalička mali špeciálny vzťah, často ju nosil na rukách.

Preňho bola princeznou odjakživa. O to viac ho teraz mrzí, že s ním prestala komunikovať. Bolo preňho zdrvujúce, že sa nemohol zúčastniť na svadbe, ale hrozil mu srdcový kolaps, a preto mu lekár zakázal tak dlhý let. Keď sa díval, ako jeho malé dievčatko vedie k oltáru princ Charles, tiekli mu slzy po lícach. Pred svadbou vyvolal malý škandál s falošnými paparazzi fotkami a klamal do telefónu Harrymu, že to nerobil pre peniaze. Thomas má ale pocit, že mu niečo dlhujú, odvoláva sa na to, že dcéra mu kedysi sľúbila, že sa oňho postará, no v súčasnosti má skôr dojem, že pre ňu už neexistuje.

Meghan a Harry však majú iné starosti. Chceli si patentovať logo Royal Sussex, no je to omnoho problematickejšie, ako sa môže zdať. Kráľovná stále nerozhodla, či môžu používať slovo royal, ktoré znamená kráľovský. Registrácia ochrannej značky v Británii je spojená s tým, že ktokoľvek môže v určitom čase namietať proti jej používaniu. Namietnuť sa rozhodol austrálsky doktor Benjamin Worchester. Dôvod zatiaľ nie je známy, celý proces sa tým však môže natiahnuť na viac ako rok. Zdá sa, že Meghan a Harry tak skoro pokojný život nedosiahnu.