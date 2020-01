Fanúšikovia Tourminátora sa dočkali: Saganománia štartuje v Argentíne

Už je to tu! Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (29) odštartuje v nedeľu, v deň svojich 30-tich narodenín v poradí už 11. sezónu v profesionálnom pelotóne. Etapové preteky Vuelta a San Juan budú jeho prvým podujatím v roku 2020. Pomáhať mu bude v tíme BORA-hansgrohe šestica pretekárov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Preteky Vuelta a San Juan v Argentíne sú na programe od 26. januára do 2. februára. Lídrom tímu BORA-hansgrohe bude, prirodzene, trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorému bude sekundovať dvojica Poliakov Maciej Bodnar, Pawel Poljanski a trio talianskych cyklistov Daniel Oss, Oscar Gatto a Matteo Fabbro. Cyklistov čaká v Argentíne sedem etáp, pričom po úvodných štyroch si budú môcť užiť voľný deň. Rodák zo Žiliny sa na tomto podujatí zúčastní iba druhýkrát v kariére, keďže doteraz preferoval v úvode sezóny austrálske preteky Tour Down Under.

Slovenský Tourminátor bol na roztrhanie okamžite po prílete do Argentíny. V hoteli na neho totiž čakala malá fanúšička, ktorá sa so svojím idolom objala a darovala mu tričko s jeho podobizňou, na ktorom boli rovnako slovenská aj argentínska vlajka. Také isté tričko malo oblečené na sebe aj dievčatko. Dojemný moment sa stal okamžite hitom internetu. Takýto krásny okamih je vskutku ten najlepší možný spôsob, ako odštartovať mimoriadne náročnú sezónu, v ktorej sa okrem Tour de France Sagan zapotí aj na ďalšom podujatí Grand Tour Giro d’Italia či olympijských hrách.

Tourminátorov program v roku 2020

Vuelta a San Juan

26. januára - 2. februára

Omloop Het Nieuwsblad

29. februára

Strade Bianche

7. marca

Tirreno Adriatico

11. - 17. marca

Miláno - San Remo

21. marca

E3 Binckbank Classic

27. marca

Gent - Wevelgem

29. marca

Okolo Flámska

5. apríla

Paríž - Roubaix

12. apríla

Okolo Romandie

28. apríla - 3. mája

Giro d’Italia

9. - 31. mája

Tour de France

27. júna - 19. júla

OH 2020 v Tokiu

25. júla