Šesť mesiacov pred štartom OH 2020 v Tokiu: Toto sú isté miestenky Slovákov

Rovných šesť mesiacov pred začiatkom olympijských hier v japonskom Tokiu má Slovensko istotu účasti už v piatich športových odvetviach - rýchlostnej kanoistike, vodnom slalome, športovej streľbe, športovej gymnastike a cestnej cyklistike.

Svetová elita v 33 športoch sa pod piatimi kruhmi v japonskej metropole zíde od 24. júla do 9. augusta 2020. V Tokiu sa bude bojovať spolu v 339 disciplínach.

"Kvalifikačný proces stále prebieha. Aktuálne na počet reprezentantov sme na čísle 17. Všetko sa skončí až niekedy koncom júna, rôzne federácia majú odlišné systémy. Je to pestré. Veľmi radi by sa prekročili číslo 50 a vyrovnali sa Riu de Janeiro v roku 2016, kde boli 51 športovcov. Ide len o orientačný odhad," povedal v rozhovore pre agentúru SITA športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Roman Buček, ktorý bude vedúcim slovenskej výpravy v Tokiu 2020. Zaujímavosťou je, že Slovenko bude mať pravdepodobne zastúpenie aj v golfe a skejtbordingu.

V minulosti mohlo Slovensko tesne pred OH získať miestenky od tzv. tripartitnej komisie, po novom to tak už nebude. "Medzinárodný olympijský výbor vydal zoznam krajín, ktoré môžu žiadať o tzv. universality places. Hlavnou podmienkou bolo, aby krajina nemala na predchádzajúcej olympiáde viac ako osem športovcov, čo mi nespĺňame. Teoreticky by sme mohli dostať nejaké miestenky, ktoré odrieknu iné krajiny. A to iba v športoch, kde nebudeme mať kvalifikovaného reprezentanta," ozrejmil Roman Buček.

Vedenie slovenskej výpravy pre OH 2020 sa aktuálne zaoberá rôznymi činnosťami súvisiacimi s logistikou. Na pravidelnej báze prebieha komunikácie s organizačným výborom podujatia, Medzinárodným olympijským výborom, slovenskými aj medzinárodnými športovými zväzmi. Ako príklad R. Buček uviedol diskusie o zabezpečení munície pre športových strelcov, komunikáciu s výrobcami či riešenie licencií. Špeciálne je potrebné riešiť aj transport lodí pre rýchlostnú kanoistiku, veď "káštvorka" je dlhá až 11 metrov.

Zabezpečenie účasti Slovákov na globálnom podujatí typu olympijské hry nie je záležitosť jednoduchá a ani lacná. "Je ťažké odhadnúť, koľko nás to bude stáť. V súvislosti so zabezpečením výpravy, máme odsúhlasenú čiastku na úrovni 900-tisíc eur, ide o hrubý odhad. Záležať to bude od počtu kvalifikovaných športovcov či aktuálnych cien pri preprave rôzneho materiálu, ktorá sa priebežne mení," dodal Roman Buček pre SITA.

Isté miesta:

športová streľba: Zuzana Rehák-Štefečeková, Erik Varga (obaja trap, mix trap), Danka Barteková (skeet), Patrik Jány (vzduchová puška 10 m)

rýchlostná kanoistika: Peter Gelle (K1 1000 m), Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek (K4 500 m)

vodný slalom: Jakub Grigar (K1), muž v C1, žena v K1

cyklistika: dvaja muži v cestných pretekoch, jeden muž v časovke

športová gymnastika: Barbora Mokošová (viacboj)