Slovan po odchode Šporara ulovil bývalého hráča AC Miláno aj mladíka zo Sarajeva

Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava v aktuálnom prestupovom období nezaháľa, čo sa týka vystužovania hráčskeho kádra.

Najnovšími prírastkami v mužstve "belasých" sú mládežnícky reprezentant Bosny a Hercegoviny Alen Mustafič, ktorý prichádza na hosťovanie s opciou z FK Sarajevo, a tiež nigérijský útočník Ezekiel Henty, naposledy hráč maďarskej Akadémie Ferenca Puskása. Aby toho nebolo málo, Slovan podpísal profesionálny kontrakt s talentovaným stredopoliarom z vlastnej liahne Filipom Lichým.

Dvadsaťročný Mustafič má pre Bratislavčanov predstavovať perspektívu do budúcnosti. "Keďže Marinovi Ljubičičovi sa končí v lete zmluva, chceme omladiť a oživiť stred poľa. Alena sme dlhšie sledovali, je to hráč s perspektívou a potenciálom do budúcna. Upútal nás viacerými hernými charakteristikami, ktoré v našom mužstve doteraz chýbali. Ako stredný záložník je nadpriemerne rýchly a zároveň využíva svoj dobrý fyzický fond. Keďže však úroveň ligy, v ktorej hrával, je ťažké na diaľku vyhodnotiť, nechceme nič uponáhľať. Preto sme sa rozhodli pre polročné hosťovanie s následnou opciou na trvalý prestup, aby sme videli, ako sa dokáže pobiť o svoje miesto v silnej konkurencii," povedal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. na adresu hráča, ktorý v uplynulej sezóne získal s FK Sarajevo bosnianske "double".

Ďalší zo spomenutých nováčikov, 26-ročný Henty, má o čosi bohatší životopis. Ešte v tínedžerskom veku odišiel z rodnej Nigérie a vstúpil do mládežníckeho tímu talianskeho veľkoklubu AC Miláno. Za A-tím zo San Sira však v súťažnom dueli nikdy nenastúpil. V uplynulých sezónach však hrával za iné talianske kluby Speziu a Perugiu, slovinské tímy Olimpija Ľubľana a ND Gorica, ruský Lokomotiv Moskva či chorvátsky NK Osijek.

"Prvá možnosť prísť do Slovana prišla ešte začiatkom roka 2018, no vtedy sa prestup nezrealizoval. Cítim, že to tak malo byť a až teraz nastal správny čas. Do Slovana prichádzam s veľkými očakávaniami, pretože je to najúspešnejší klub v krajine, ktorý má dobré meno aj na medzinárodnej scéne. Veľa som sa o Slovane rozprával s Andražom Šporarom a aj z jeho slov viem, čo znamená hrať za Slovan. Som pripravený prijať túto výzvu. Ani mňa na jeseň neminuli skvelé výsledky v Európskej lige, pozrel som si priame prenosy zo súbojov s Besiktasom či Wolverhamptonom a hovoril som si, že také niečo chcem raz zažiť. Už som si pozrel nové Tehelné pole, je skutočne nádherné. Prichádzam s túžbou strieľať góly a pomôcť Slovanu k úspechom v lige i v európskych pohároch. Som nesmierne rád, že už teraz sa môžem pripojiť k mužstvu. Bolo pre mňa dôležité čím skôr otvoriť túto etapu kariéry, na ktorú sa nesmierne teším," vyhlásil Henty prostredníctvom oficiálneho facebookového konta Slovana.