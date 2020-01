Chrípka útočí v plnej sile: V Trnavskom kraji zatvorili už desať školských zariadení

Počet prípadov ochorení na chrípku vzrástol v tomto týždni v Trnavskom kraji takmer o 32 percent, chorých je 850 ľudí.

Pre zvýšené počty nakazených detí bol výchovno-vzdelávací proces prerušený v desiatich školských zariadeniach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave eviduje spolu 6766 prípadov akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1691 pacientov na 100 000 obyvateľov.

"Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Skalica a v skupine detí do piatich rokov, najvyšší nárast bol u mladých od 15 do 19 rokov," uviedla vedúca epidemiologického odboru RÚVZ Dagmar Kollárová. Zatvorených muselo byť osem materských škôl - tri v okrese Trnava, dve v okrese Galanta, po jednej v okrese Hlohovec, Senica a Dunajská Streda a dve základné školy, a to v okrese Senica a Skalica.