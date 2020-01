Komentár Viliama Fischera: Vláda by mala zvýšiť platy učiteľov o 50 %

Nový Čas pred voľbami prináša názory osobností slovenskej politiky a spoločenského života na aktuálne dianie.

Viliam Fischer, kardiochirurg

Kľúčom k zlepšeniu akejkoľvek činnosti v živote človeka je kvalita. A tá nejde bez vedomostí a zdravého organizmu. Vo všetkých vážnych krajinách sa na prvé miesto dáva úroveň školy, pedagogika, ktorá je absolútnym predpokladom vyššej intelektuálnej úrovne obyvateľstva. Z toho pohľadu by v školstve mali pracovať-vyučovať, najschopnejší jedinci, ale tí za terajších ekonomických podmienok sa tam nehrnú... Takže navrhoval by som novej vláde, z titulu mimoriadne dôležitého pedagogického povolania, zvýšiť platy učiteľov, pedagógov minimálne o 50%.

Po zdôraznení dôležitosti poznania, vedomosti a pedagogiky, by som dal do pozornosti novej vlády oblasť zdravotníctva. Som presvedčený o tom, že slovenskému zdravotníctvu vo väčšine prípadov kvalita nechýba. Ale z minulosti dobre fungujúca organizácia zdravotníctva v posledných rokoch skolabovala, rozpadla sa... Na túto skutočnosť a nevyhnutnosť realizovať transformáciu zdravotníctva poukazujem a píšem na rôzne fóra už najmenej desať rokov.

A v tejto súvislosti by som novej vláde doporučil, aby na jej realizáciu nechali väčší priestor nám zdravotníkom, profesionálom a menej do nej zasahovali niektorými neodbornými politickými rozhodnutiami. Nová vláda by sa mala vážne zaoberať aj koncepciou zdravotníckych zariadení, ktorých stavebná úroveň vo väčšine prípadov nezodpovedá kultúrnej úrovne slovenského národa.

Do pozornosti novej vlády by som dal aj neadekvátne ekonomické ohodnotenie zdravotníkov, hlavne zdravotných sestier. Situácia je v tejto oblasti už alarmujúca a nevyriešia ju cudzinci, napr. ukrajinské sestry, ktoré nedosahujú úroveň našich „dievčat“ a po 1-2 rokoch sa posunú na západ, za lepšími ekonomickými podmienkami... Slovenské zdravotné sestry nepotrebujú nezmyselné vysokoškolské vzdelanie, ale podstatné vyššie ekonomické ohodnotenie