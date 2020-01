Svojej otvorenosti neostala nič dlžná! Diana Mórová patrí k ženám, ktoré sa neboja povedať svoj názor a to pokojne aj ráznejším spôsobom. Herečka, ktorú čoskoro budeme mať možnosť vidieť v dlhoočakávanom thrilleri Sviňa, by tak bola vďaka tejto vlastnosti skvelou adeptkou do politiky a tak sme boli zvedaví, či by si na tento post trúfla. Jej slová stoja za zamyslenie!