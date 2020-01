Medailová žatva v Lausanne: Rastú nám na Slovensku športové hviezdy?

Zimné olympijské hry mládeže v Lausanne 2020 boli pre Slovensko doteraz najúspešnejšie.

Na premiérových v Innsbrucku 2012 získala zlato slalomárka Petra Vlhová, na druhých v Lillehammeri 2016 sa radoval zo striebra hokejista Sebastián Čederle v individuálnych súťažiach zručností, v Lausanne 2020 vybojovala bobistka Viktória Čerňanská striebro v monoboboch a hokejistky bronz. Slovensko obsadilo v medailovej bilancii 25. priečku.

V miešaných družstvách v hokeji vo formáte troch proti trom zavesili na krk strieborné medaily Petrovi Repčíkovi a Nikole Janekovej a bronzové Rastislavovi Eliášovi a Zuzane Dobiášovej. Tieto kovy sa však do celkovej medailovej bilancie nepočítali.

Viacerí ďalší slovenskí športovci neboli na zimných olympijských hrách mládeže 2020 ďaleko od medaily. Alpská lyžiarka Rebeka Jančová skončila v kombinácii na štvrtom mieste, rýchlokorčuliarka Petra Rusnáková bola piata na 1000 m a šiesta na 500 m, piatu priečku obsadili v sánkovaní na dvojsedadlových saniach Vratislav Varga s Metodom Majerčákom, siedmu Bianka Petríková s Nikolou Trembošovou. Cenné sú aj ôsme miesta Jančovej v super-G a biatlonistky Emy Kapustovej, deviate skialpinistickej dvojice Matúš Černek, Laura Kovárová a desiate bobistu Martina Svitáka.

Slovensko reprezentovalo vo Švajčiarsku celkovo 46 športovcov, výprava mala až 82 členov. „Môžeme byť spokojní. Pred začiatkom ZOH mládeže sme verili v zisk minimálne jednej medaily, keďže Čerňanská v monoboboch figurovala vo svetovom rebríčku na prvom mieste. Čakali sme aj ďalšie umiestnenia v najlepšej desiatke, ktoré sa našim športovcom podarilo získať,“ povedal v oficiálnej tlačovej správe vedúci výpravy Boris Demeter.

Slovenskí športovci, ktorých podporil exkluzívny partner SOŠV Tipos, rovnako ako zahraniční mali prvú skúsenosť s veľkým svetovým multišportovým podujatím. Zažili olympijskú atmosféru, mohli si vymieňať skúsenosti s účastníkmi z iných krajín, nadväzovať priateľstvá. Viacerí z nich budú mať šancu zažiť aj veľké zimné olympijské hry. „Už dnes máme vybraných športovcov, v ktorých vidíme potenciál pre olympijský štart. Rebeka Jančová a Petra Rusnáková dostávajú podporu prostredníctvom programu Olympijskej solidarity,“ hovorí Demeter.

Šancu na olympijský štart má aj jediná slovenská individuálna medailistka Viktória Čerňanská. Jej strieborný úspech je o to cennejší, že ho vybojovala v novej olympijskej disciplíne. Čerňanská bola v minulosti športová gymnastka, je však aj všestranná atlétka. Vzhľadom na vysokú výkonnosť by jej nemusel uniknúť ani štart v olympijskom Pekingu v roku 2022. „Určite urobím všetko pre to, aby som sa tam dostala,“ povedala Viktória Čerňanská a prezradila: „Absolvovala som v tejto zime v Königsee už aj súťaž s pretekárkami seniorskej kategórie a obstála som medzi nimi celkom dobre. Na štartoch som oproti oveľa silnejším dospelým pretekárkam strácala, ale jazdami som ich dobehla. Medzi 35 pretekárkami som bola okolo desiateho miesta."

Spokojné sa vracajú zo Švajčiarska i slovenské hokejistky. Bronzové medaily boli pre nich veľkou odmenou za doterajšiu tvrdú prácu na tréningoch i v zápasoch. „Na dievčatá sme veľmi hrdí. Zlepšovali sa od zápasu k zápasu, dokázali hrať systém, ktorý sme od nich vyžadovali. Vďaka tomu sme boli úspešní. Za bronzom je poctivá a trpezlivá hra. Vedeli sme, že tímová práca prinesie úspech, tak sme radi, že to vyšlo,” uviedla hlavná trénerka tímu Gabriela Sabolová.

Zimné olympijské hry mládeže 2020 sa konali v hlavnom meste svetového olympizmu. Lausanne ukázalo, že na organizáciu veľkého športového podujatia nie je potrebný megalomanský rozpočet. Využilo existujúce športoviská v blízkom okolí mesta, ale aj vo vzdialenom St. Moritzi, ktorý má k dispozícii infraštruktúru na viaceré zimné športy. Aj prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach bol pri záverečnom hodnotení nadšený a priznal, že vďaka mládežníckym ZOH sa mení pohľad švajčiarskej verejnosti na organizáciu multišportových podujatí. Švajčiari v poslednom období už viackrát zamietli v referendách možnosť zorganizovať ZOH.

"Máme za sebou fantastickú oslavu mládežníckeho športu. Spokojní sú účastníci, organizátori, návštevníci i Medzinárodný olympijský výbor. Prvýkrát v histórii bol na hrách rovnaký počet chlapcov a dievčat. V pozitívnom svetle sa ukázal nový šport pod piatimi kruhmi skialpinizmus. Verím, že má budúcnosť aj na veľkých ZOH, všetko ale bude závisieť od rozhodnutia programovej komisie MOV,“ povedala členka Medzinárodného olympijského výboru a šéfka koordinačnej komisie MOV pre Lausanne 2020 Danka Barteková.

Ďalšie zimné olympijské hry mládeže sa uskutočnia v roku 2024 na športoviskách v kórejskej provincii Gangwon, ktoré hostili aj ZOH 2018.