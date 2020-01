Prehovoril zamestnanec, ktorý bol pri opileckej potýčke Sólymosa: Ostane na kandidátke? Bugár vyniesol ortieľ

Opil sa, zapojil sa do potýčky a odstúpil. Tak by sa dalo v skratke charakterizovať posledných 18 hodín Lászlóa Sólymosa na stoličke ministra životného prostredia.

V stredu večer si chcel odskočiť na toaletu do podniku v centre mesta. Personál reštaurácie bol však proti a od tohto momentu nabrali udalosti rýchly spád... V stredu okolo 17. hodiny sa pripravovali zamestnanci v Čínskej reštaurácii na Laurinskej ulici v centre Bratislavy na večernú šichtu. Bol to bežný pracovný deň, až kým do podniku nevstúpili dvaja podgurážení páni, ktorí sa dožadovali vstupu na toaletu. Jedným z nich bol minister životného prostredia László Sólymos a druhý jeho brat. Personál podniku im však nedovolil použiť WC.

„Mali sme obsadené dva stoly, a keďže boli pod vplyvom alkoholu, nechcel som ich pustiť na toaletu aj kvôli zákazníkom,“ povedal nám prevádzkar podniku. To dvojicu rozčúlilo až tak, že sa s personálom dostala do potýčky. Nezostalo však len pri tom. Rozbili aj sklenenú výplň dverí a padnúť mali aj rasistické urážky. Za škodu odmietli zaplatiť a Sólymos pod vplyvom alkoholu nezabudol pripomenúť, že je ministrom životného prostredia a umiera mu mama.

Zničili dvere

V tom momente došla zamestnancom prevádzky trpezlivosť a na miesto privolali policajnú hliadku, ktorá zadržala Sólymosa aj s bratom. Muži zákona ich posadili do auta, z ktorého sa podľa svedkov pokúšali neúspešne zdúchnuť. „Po príchode hliadka PZ dvoch mužov - L.S. a Z.S. - obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na policajné oddelenie. Poškodením sklenenej výplne dverí bola spôsobená škoda vo výške asi 1 000 €,“ uviedla v stanovisku polícia, ktorá už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva. Ministra aj jeho brata následne muži zákona prepustili. Jeden z pracovníkov reštaurácie bol po bitke prevezený do bratislavskej Univerzitnej nemocnice. „Záchrannú zdravotnú službu privolala polícia s tým, že zamestnanec má bolesti na hrudníku a bol rozrušený,“ skonštatoval hovorca záchranárov Jozef Minár. „Spomínaný pacient bol u nás ošetrený ambulantne na chirurgickej ambulancii, mal povrchové poranenia a bol následne prepustený,“ priblížila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

Po vytriezvení demisia

Druhý deň po tom, čo sa o incidente dozvedela verejnosť, vyzval Sólymosa na vysvetlenie svojho správania a ospravedlnenie jeho šéf vo vláde premiér Peter Pellegrini (44). Minister si jeho výzvu vypočul a po tom, čo vytriezvel, zvolal tlačovku a predstúpil napoludnie pred novinárov. „Zažívam veľmi ťažké obdobie vo svojom rodinnom živote. V tejto emočne vypätej a zložitej situácii som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som,“ sypal si popol na hlavu šéf envirorezortu a sľúbil, že uhradí všetky škody, ktoré spôsobil. Za svoje správanie sa všetkým ospravedlnil. „Som pripravený niesť za svoje ľudské zlyhanie zodpovednosť. Je mi ľúto, že moja štvorročná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom. Dnes podávam demisiu,“ uzavrel Sólymos, dvihol sa zo stoličky a bez toho, aby dovolil novinárom položiť otázky, odišiel z miestnosti.

Bugár ho vie pochopiť

Za svojho ministra sa postavila aj strana a šéf Mosta Béla Bugár (61) prijal jeho rozhodnutie. „Ja si myslím, že treba oceniť to, že pán minister je dlhodobo skoro jediný, ktorý takýmto spôsobom uznal svoju chybu, odstúpil a podal demisiu,“ povedal pre Nový Čas Bugár, podľa ktorého treba vidieť aj to, že Sólymos zažíva jedno z najťažších období vo svojom živote, keďže mu umiera najbližší rodinný príslušník.„Preto viem pochopiť, že nezvládol tú emóciu, ale aj tak urobil chybu a za ňu prijal politickú zodpovednosť. Na túto chvíľu to stačí a nemienim ho stiahnuť z kandidátky,“ potvrdil predseda strany, že so Sólymosom naďalej rátajú aj do volieb.

Stiahnutý z dvôvodu preferencií

Michal Vašečka, sociológ

Za tým krokom je úplne zjavná obava, že by Most mohol prísť o preferencie. Demisia prišla extrémne rýchlo, to je azda najrýchlejšia demisia po nejakom incidente, na akú si vôbec vieme spomenúť. Takže z toho je jasné, že strane na tom veľmi záležalo, aby toho ministra stiahli. Uvedomujú si, že bez toho by tie percentá už išli jedine dolu.

Kto je Sólymos

Otvoriť galériu Pár hodín po alkoholovom excese zvolal tlačovku a ospravedlnil sa. Zdroj: mah

Sólymos bol ministrom životného prostredia za Most-Híd od roku 2016. Počas svojho úradovania sa venoval najmä zmenám v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a podzemných vôd. Legislatívne zmeny presadil aj v oblasti ochrany rastlín a živočíchov, no najmä zaviedol zálohovanie plastových fliaš a plechoviek.