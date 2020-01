Slovensko má problém s korupciou: Výsledky svetového rebríčka hovoria za všetko, hrozné umiestnenie

Zaostávame za inými krajinami. V novom svetovom rebríčku vnímania korupcie skončilo Slovensko na 59. mieste, čo je o päť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia.

Korupcii sa u nás darí aj podľa nového výskumu neziskovej organizácie Transparency International, ktorý hovorí, že ju na najvyšších miestach trestáme čoraz menej. V rebríčku vnímania korupcie získalo Slovensko len 50 bodov a skončilo tak na 59. mieste, o dve priečky nižšie ako v roku 2018 a až o päť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia v roku 2016. Umiestnilo sa na chvoste Európskej únie. Horšie dopadli už len Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Naopak, najviac sa darí Dánsku a Novému Zélandu, ktoré si prvé miesto museli podeliť, pretože získali rovnako 87 bodov. Posledné priečky obsadili Somálsko, Južný Sudán a Sýria, ktoré boli vnímané ako najskorumpovanejšie.

Verejných činiteľov trestáme menej

To, že má Slovensko problém s korupciou, potvrdzuje aj nový výskum Transparency International, ktorý vychádza z verdiktov Špecializovaného trestného súdu. „Kľúčový problém je veľká korupcia. Aj z podnikateľského prieskumu vyplýva, že malá korupcia sa trestá, veľká sa netrestá. Výrazne klesol aj počet odsúdených politikov, sudcov, policajtov či prokurátorov. Kým v súčasnom volebnom období do októbra 2019 bolo takých len 12 prípadov, v tom minulom až 30,“ povedal riaditeľ organizácie Gabriel Šípoš. Svoje tvrdenie podkladá faktom, že dve tretiny potrestaných prípadov sa týkajú malej korupcie do 500 eur.

V prieskume poukazuje organizácia aj na to, že až 52 % podnikateľov tvrdí, že v posledných troch rokoch nevyhrali aspoň jeden tender pre korupciu. Problém je aj v tom, že napriek tomu, že ju Slováci považujú za jeden z najväčších problémov krajiny, nevidia význam v jej nahlasovaní polícii. „Zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčku vnímania korupcie by mohlo nastať po zvolení dôveryhodných ľudí do čela prokuratúry a po presvedčivom uzavretí politicky citlivých prípadov,“ uvádza Šípoš.

Počet Slovákov, ktorí dali úplatok vo verejných službách

- rok 2015 - 15,6 %

- rok 2019 - 10,4 %



Počet Slovákov, ktorí korupciu zaraďujú medzi tri hlavné problémy Slovenska

- rok 2012 - 23 %

- rok 2019 - 40 %



Počet prípadov, keď boli za korupciu odsúdení politici, sudcovia, policajti alebo prokurátori

- roky 2012 až 2015 - 30

- roky 2016 až 2019 - 12