Matku († 36) a jej synov († 13) ubodali na smrť: Strašné, kto ich mal zavraždiť

Úrady pred pár dňami zatkli mladíka, ktorý mal na smrť ubodať svoju matku a dvoch bratov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Landon Hudson Durham (16) z malého mestečka Munford v Alabame bol podľa portálu People obvinený z vraždy svojej matky Holli Christiny Durhamovej († 36) a bratov - dvojčiat Bransona Williama († 13) a Barona Josepha Durhama († 13). Portál uvádza, že Holli bola zasnúbená. O jej nastávajúcom však viac informácií nie je.

Úrad šerifa oznámil tragickú udalosť na sociálnej sieti. V dome našli troch mŕtvych. Neskôr odhalili aj príčinu smrti, ktorou boli bodné rany.

Okresný prokurátor Steven Giddens médiám v stredu povedal, že Landon, ktorý bol v tomto prípade obvinený ako dospelý, mal bodnúť matku a dvoch bratov predtým, ako ráno odišiel do školy.

"Je to druh zločinu, ktorý vidíte v televízii alebo na internete a ktorý sa odohráva na iných miestach. Keď sa to stalo tu, skutočne nás to zasiahlo. Všetky komunity v tejto oblasti sú veľmi úzko prepojené a viem, že to bolí. Je ťažké uveriť, že sa to stalo,“ uviedol Giddens pre portál AL.com.