Plaváreň v Lučenci je zatvorená už 5 rokov, ľuďom dochádza trpezlivosť: Veľký sľub poslancov

V metropole Novohradu od začiatku roka 2015 nefunguje krytý bazén. Pôvodnú plaváreň museli zatvoriť pre poškodenú strechu, z ktorej spadol betónový kus priamo do bazénovej časti.

Obyvatelia sa tak chodia kúpať do okolitých miest, kde to majú na hodinu zadarmo, lenže už im dochádza trpezlivosť. Kedy sa dočkajú funkčnej plavárne?

Pred piatimi rokmi museli pre havarijný stav plavárne prikročiť k jej zatvoreniu. Dôvodom bolo aj spadnutie betónovej časti stropu do bazéna. Našťastie sa to odohralo v noci a nie počas prevádzky, keď mohlo dôjsť aj k tragédii. Samospráva naplánovala do troch rokov vybudovať nový krytý bazén v lokalite, kde sa nachádzajú aj plážové kúpalisko či zimný štadión. Termín výstavby sa však predĺžil, pretože jedno verejné obstarávanie na plaváreň už mesto zrušilo. „Minulý týždeň bola zaslaná žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie.

V súčasnosti prebieha proces zabezpečovania dodávateľa verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby,“ uviedla hovorkyňa Lučenca Mária Bérešová. Prvoradým cieľom je vybudovanie plaveckého bazéna so 6 dráhami, detského bazéna a wellnessu so štyrmi saunami a vírivkou. Poslanci v decembri odsúhlasili na začatie výstavby plavárne v rozpočte 2,3 milióna eur, pričom si samospráva vezme úver 2 mil. eur. Celkové náklady by mali predstavovať 4,3 milióna eur. Kedy však plaváreň dokončia nevedno. Obyvatelia s trvalým pobytom v meste však môžu zadarmo využívať plaváreň vo Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote.

V pôvodnej plavárni spadol zo stropu kus betónu.