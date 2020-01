Zadĺžená vysoká škola v Skalici po problémoch funguje ďalej: Čo odkázala majiteľka študentom?

Zatvárať sa nebude! Súkromná vysoká škola v Skalici (SEVŠ) má pätnásťročnú tradíciu, no študenti sa v poslednom čase strachovali, či vôbec doštudujú.

Hovorilo sa totiž o tom, že vzdelávacia inštitúcia, ktorú absolvoval napríklad Boris Kollár, sa zatvorí a študenti prídu nielen o školné, ale aj o možnosť učiť sa. Novému Času však majiteľka školy Heidy Schwarczová prezradila, ako to s jej školou naozaj je. Ešte v minulom roku sme písali, že sa študenti nevedia dostať k informáciám, web bol naposledy aktualizovaný v roku 2018. To, že má škola problémy, napokon potvrdila aj samotná majiteľka vzdelávacej inštitúcie.

„Áno, je to tak, ale všetko veľmi promptne riešime. V žiadnom prípade škola nezanikne. Momentálne máme poradu a diskutujeme aj s pedagógmi našej školy. Niektorí síce dali výpoveď, ale to neznamená, že škola nefunguje,“ prezradila Heidy Schwarczová. Ako priznala, zo súčasnej situácie je veľmi smutná, no študentom odkazuje, že sa nemusia báť. „Už budúci týždeň budú mať študenti informácie na svojich weboch. Taktiež sa začne letný semester tak, ako sa má, 10. februára,“ povedala na záver majiteľka školy, ktorá sa preslávila aj tým, že si z nej diplom odniesli mediálne známe osobnosti, medzi ktorými vyniká Boris Kollár. Škola v Skalici tak bude fungovať aj naďalej.