Jeden chybný krok ho pripravil o stoličku! Minister životného prostredia a podpredseda vlády SR László Sólymos skončil v stredu večer v policajnom aute po tom, ako sa spolu s bratom dostali do potýčky so zamestnancami čínskej reštaurácie. Politik, ktorý mal byť pod vplyvom alkoholu, následne vo štvrtok podal demisiu, za svoj skutok sa ospravedlnil a škody, ktoré spôsobili podniku, sľúbil uhradiť. Sólymos podľa vlastných slov zažíva v rodinnom živote veľmi ťažké obdobie. To mu budú pripomínať aj zábery z osudného večera. UPOZORNENIE: Video je autentické a obsahuje vulgarizmy!