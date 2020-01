V dome hrôzy si prešiel Maťko peklom: Babička prezradila, ako je na tom dobitý chlapec po 3 operáciách

Uzdravuje sa! Už takmer 2 mesiace je hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici malý Maťko (4) z Hronca (okr. Brezno).

Podľa polície chlapča týral a koncom novembra takmer zabil jeho otec Marek (30). Dobitý a dokopaný chlapec sa musel podrobiť dvom ťažkým operáciám hlavy. Tretiu absolvoval minulý týždeň, keď mu opäť vložili do hlavy kostičku, ktorú mu odstránili, keď mal opuch mozgu. Zdá sa, že stav malého bojovníka sa zlepšuje a mal by čoskoro odísť na rehabilitáciu do Kováčovej. V Kováčovej mu bude stále robiť spoločnosť jeho stará mama Janka, ktorej zveril súd vnúčika predbežným opatrením do starostlivosti. Aj v nemocnici v Banskej Bystrici trávi s chlapčekom každú voľnú chvíľu, keď nemusí ísť do práce. „Vyzerá to, že to dopadlo dobre a už pôjdeme do Kováčovej. Posledná operácia trvala 3 hodiny a ja som už bola ako na ihlách. Cíti sa dobre a je to už náš malý čertík s rožkami,“ uviedla stará mama Janka, u ktorej bol Martinko aj v minulosti a bol u nej šťastný.

Stará mama chlapčeka nevie odpustiť svojej dcére Monike (24), že sa iba prizerala, ako jej manžel chlapca bije, a nezabránila mu v tom. Monika v minulosti pre Nový Čas uviedla: „Keď som prišla, Maťko už ležal na zemi a bol v bezvedomí. Je mi to tak ľúto,“ povedala mladá matka. Po jej synčeka prišla záchranka a lekárka zo sanitky okamžite volala políciu. Tá Mareka, ktorý mal tvrdiť, že chlapec narazil do linky, okamžite zatkla a následne ho sudca poslal do väzby. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a neskôr aj z týrania blízkej a zverenej osoby.