Všetko o novom ochorení, ktoré zabilo už 26 ľudí: Ako sa šíri smrtiaci koronavírus

Koronavírus v Európe? Už to nie je len problém juhovýchodnej Ázie a USA. V ruskom Petrohrade v stredu pre podozrenie z nákazy hospitalizovali dve osoby, ktoré krátko predtým prileteli z Číny, a na niektorých letiskách v Európe zavádzajú hygienické opatrenia.

Slovenské orgány zatiaľ nevidia dôvod na kontrolu cestujúcich. Pripravili však určité preventívne kroky a hlavne upozorňujú cestovateľov, čo robiť v rizikových lokalitách či po návrate na Slovensko. Nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, vysoká teplota - spočiatku to vyzerá ako bežné ochorenie dýchacích ciest. Lenže nový koronavírus nie je žiadna chrípka. Stačí, že v dýchacej sústave napadne jednu z buniek, tá potom praskne a vírus sa môže šíriť ďalej. Keď sa dostane do pľúc, spôsobí opuch alebo zápal a vtedy už ide o život. Ochorenie má podobný priebeh ako vírusy SARS alebo MERS, ktoré pred časom strašili ľudí po celom svete.

„Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so živými zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a najmä hydiny. Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny. Prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a USA,“ hovorí Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR. Odborníci zatiaľ nevedia, aký pravdepodobný je prenos ochorenia z Číny do Európy. Ministerstvo zahraničných vecí preto zatiaľ nevydalo odporúčanie, aby Slováci do Číny necestovali. Len im odporúča, aby dodržiavali hygienické pravidlá.

„Na Letisku M. R. Štefánika neboli zavedené žiadne opatrenia, letisko nemá priame letecké spojenie s Čínou a krajinami, kde sa vírus objavil,“ povedala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že opatrenia na letisku nariaďuje hlavný hygienik SR. Napríklad na viedenskom letisku kontrolujú cestujúcich, ktorí prejavujú príznaky choroby.

Šírenie

Nový koronavírus sa prvýkrát rozšíril na človeka zo zvieraťa - zo zvieraťa v južnej Číne, mohlo ísť o hada.

Medzi ľuďmi sa vírus prenáša v kvapkách - kašľom a kýchaním, dotýkaním sa alebo podávaním rúk.

Do tela človeka vojde nosom a ústami, potom v dýchacom systéme nájde „hostiteľskú bunku“, napríklad v nose. Hostiteľská bunka potom praskne a vírus napadne okolité bunky.

Smrť

Väčšina obetí zomiera na komplikácie vrátane zápalu pľúc a edému pľúc.

Ťažký zápal pľúc môže človeka zabiť tak, že ho doslova utopí v tekutine zaplavujúcej jeho pľúca.

Vírus spôsobuje aj opuchy dýchacích ciest, čo môže pľúcam sťažiť prenos kyslíka do krvného obehu, a to vedie k zlyhaniu orgánov a k smrti.

Príznaky

Koronavírus útočí na bunky v dýchacom systéme.

Nádcha

Kašeľ

Bolesť hrdla

Vysoká teplota

Príznaky nepodceňujte

Daša Račková, Úrad verejného zdravotníctva SR

14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť). V prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Cestujete do Ázie?

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje našich občanov, aby sa v juhovýchodnej Ázii vyhýbali miestam, kde sa predávajú živé zvieratá. Vzhľadom na závažnosť ochorenia prijali hygienické a preventívne opatrenia v Číne, Japonsku, Kórejskej republike, Thajsku. „Preto je pri cestovaní zároveň pravdepodobné očakávať zvýšenú kontrolu zdravotného stavu pasažierov prichádzajúcich z a/alebo cestujúcich v rámci Čínskej ľudovej republiky,“ informuje rezort. Pre každý prípad by ste sa mali zaregistrovať na stránke ministerstva.

Čo robiť

sledujte miestne a svetové médiá

vyhýbajte sa miestam a trhom, kde sa predávajú živé ryby a zvieratá

na minimum obmedzte priamy kontakt so zvieratami

dbajte na zvýšenú hygienu, pravidelne a dôkladne si umývajte ruky, noste ochranné rúška

v prípade klinických príznakov ochorenia vyhľadajte odbornú lekársku pomoc





