Dlhoprstí majú v Tatrách eldorádo, prehovorili ozbíjaní lyžiari: Predali ukradnuté lyže Verešovej v Poľsku?

Na svoje veci si treba dávať pozor aj počas zimných radovánok! Na lyžiarskych svahoch a priľahlých objektoch sa totiž kradne jedna radosť. Presvedčila sa o tom aj známa modelka Andrea Verešová (39), ktorá na začiatku roka prišla v Jasnej o lyže i detské snoubordy.

Nový Čas sa preto vybral do nášho najväčšieho lyžiarskeho strediska, aby zistil, ako to tam s krádežami naozaj vyzerá a čo kompetentní robia, aby zlodejom klepli po prstoch. Stredisko v Jasnej praská vo švíkoch, z príjemných chvíľ, ktoré u nás turisti trávia, sa však razom môže stať peklo – stačí, ak si niekam odložia svoje veci a viac ich tam nenájdu. Aj v horách, žiaľ, úradujú zlodeji. „Chodíme sem skoro každý víkend, je tu výborná lyžovačka a ešte sa nám nestalo, aby nám niečo ukradli, to by som sa viac bál v Poľsku,“ s úsmevom nám na severnom svahu povedal Andrzej (64) z poľskej Torune, keď si on aj manželka Dražina (64) spolu s vnúčatami Júliou (7) a Aňou (6) odkladali lyže do stojana pred reštauráciou v časti Rovná hoľa.

Lyže si strážia

Našli sa však aj takí, čo sú počas chvíľ strávených na svahu o čosi obozretnejší. „Dcéra išla do reštaurácie a ja tu strážim naše lyže. Pred siedmimi rokmi nám jedny ukradli na Štrbskom Plese a odvtedy si dávam pozor. Len nerozumiem, prečo na niektorých miestach, ako napríklad tu hore na Chopku, nemôže byť úschovňa lyží. To jedno, dve eurá by ochotne ľudia zaplatili, aby si mohli v pokoji posedieť v reštaurácii,“ vraví sklamane Miloš (62) z Topoľčian. Podobný zážitok si z hôr odniesol pred rokom Ivan (48) z Košíc. „V Jasnej mi ukradli úplne nové kvalitné lyže. Pátral som po nich v okolitých bazároch. Tam mi však povedali, že je to márne. Zlodeji ich vraj lifrujú na východ, ale častejšie však do Poľska,“ dodal. „Najdôležitejšie je, aby ľudia nedávali zlodejom príležitosť a nenechávali lyže odložené bez dohľadu. Ďalšou možnosťou je zaobstarať si už pred výjazdom na lyžovačku alebo aj priamo v našich prevádzkach prenosné zámky alebo využiť ski depoty," povedala brand manažérka strediska Jasná, Jana Kňavová.

Zlodeji vzali aj snoubordy syna Daniela a dcéry Vanessy.

Najznámejšou obeťou dlhoprstých je modelka Andrea Verešová (39), ktorá na začiatku roka prišla o dvoje lyží a dva detské snoubordy.

Doteraz neznámych páchateľov, ktorí jej vzali veci spred hotela, dokonca zachytila priemyselná kamera „Nič také sa nám tu ešte nestalo ani minulú sezónu. Po tomto incidente sme dali pre hostí upozornenie, že za odložené lyže mimo našej lyžiarne prevádzka hotela nezodpovedá,“ povedali nám v prevádzke. Polícia po páchateľoch krádeže márne pátra. „V predmetnom prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci krádeže. Poverený policajt vyhlásil pátranie po odcudzených veciach, v médiách bol zverejnený kamerový záznam s podozrivými osobami a naďalej sú vykonávané úkony smerujúce k objasneniu skutku a zisteniu páchateľov,“ informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.