Hrbatý poriadne naložil slovenským tenistom: Na viac nemáme

Žalostná bilancia! Slovenskí muži na predchádzajúcich piatich tenisových grandslamových turna­joch veľa vody nenamútili.

Z desiatich duelov dokázali vyhrať iba dva a to zásluhou Martina Kližana na vlaňajšom Roland Garros. Podľa kapitána daviscupového tímu Dominika Hrbatého (42) momentálna situácia dokonale odzrkadľuje realitu, v ktorej sa slovenský tenis nachádza.

Hrbatý ružové okuliare rozhodne nenosí a nebojí sa veci zhodnotiť tak, ako ich naozaj vidí. „Bohužiaľ, taká je momentálna realita. Na viac nemáme. Všetci naši šiesti chalani museli o Australian Open bojovať v kvalifikácii. Považujem za úspech, že sa dostali do hlavnej súťaže až dvaja. Na druhej strane je tu potom ale fakt, že prehrali hneď v prvom kole. Naši chlapci sú však v rebríčku mimo svetovej stovky. Renking je akési zrkadlo toho, v akej forme sa hráč nachádza. Myslím si, že uhrali to, na čo mali. Neprekvapili, hoci šance na to mali,“ zhodnotil Hrbatý, ktorý sa ale snažil hľadať aj pozitíva.

„Teší ma, že sa Jozef Kovalík dostáva do formy. Je jedným z mála našich tenistov, ktorý môže mať potenciál vyhrať nejaké zápasy na grandslamoch. Noro sa tiež s pribúdajúcim vekom zlepšuje, svoj vrchol môže dosiahnuť pokojne až po tridsiatke. Ostatní hrali to, na čo momentálne majú,“ dodal Hrbatý.

Kližan schudol a trénuje

Domino nezabudol ani na svojho bývalého zverenca Martina Kližana. „To, že sa Maťo do hlavnej súťaže neprebojoval, beriem ako fakt. Od minuloročného Roland Garros nemal nejaké zázračné výsledky. Prehrával s hráčmi, ktorí boli v niektorých prípadoch ďaleko za svetovou stovkou. Je to obraz jeho skutočnej formy. To ale neznamená, že sa v budúcnosti nemôže vrátiť do svetovej stovky. Momentálne na to ale nemá. Videl som ho v príprave. Schudol a trénuje. Musí sa však dostať do zápasového rytmu. Dúfam, že vydrží a nezlomia ho dva-tri nepodarené výsledky. Potom sa môže stať, že o mesiac budeme opäť vidieť silného Martina,“ myslí si Dominátor.

Legendárny tenista na záver priznal, že primárne sa venuje mužskému tenisu a ten ženský často nesleduje. „Pravdupovediac, pokiaľ nejde o nejaké záverečné grandslamové kolá, ženský tenis veľmi nesledujem. Zaregistroval som, že Viky prehrala v prvom kole, ale do detailov to neviem rozobrať,“ uzavrel Hrbatý.