Tajná minulosť nevesty Lucie zo šou Svadba na prvý pohľad: Vedel o sexe pred kamerou ženích?!

Z nevesty sa vykľula pornoherečka! Momentálne na televíznych obrazovkách beží šou Svadba na prvý pohľad, kde si nezadaní ľudia hľadajú svoju polovičku pomocou odborníkov a ich vedeckých výskumov.

Treťou nevestou je učiteľka plávania pre bábätká Lucia (30), ktorá síce pôsobí nevinne, no v jej živote svieti čierny bod, o ktorom tušil len málokto. Blondínka totiž pred ôsmimi rokmi skúsila svoje šťastie v pornopriemysle a nakrútila aj poriadne horúce kastingové video! Luciu vybrali tvorcovia šou ako dokonalú partnerku pre podnikateľa Ivana (39) a včera sa na obrazovkách Markízy odohral ich príbeh a prípravy na spoločný veľký deň. Ženích, ktorý stavil na dobré oko odborníkov, však ani len netušil, že jeho nastávajúca nie je žiadne neviniatko, ale poriadny kvietok.

Brunetka má toho totiž na rováši viac ako sa na prvý pohľad zdá a okrem výstrelkov v puberte sa odhodlala aj k nakrúcaniu porna. „Lucia má dve sestry a je najmladšia, čiže je taký rodinný benjamínko. Už ako tínedžerka vymýšľala a na dennom poriadku boli prešľapy, ako neskoré príchody domov,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia rodiny s tým, že nakoniec to vyvrcholilo až jej účasťou v pornovideu.

Hriešne zábery, na ktorých blondínka odhalí nielen svoje telo, ale odhodí aj všetky zábrany, sú pritom poriadne „terno“. Lucia si na známom bielom gauči najprv ponatiera nahé telo olejom. Následne muža na videu orálne uspokojuje, po čom sa oddajú sexu. Šokujúce je, že v rozhovore pred aktom prezradí, že je zadaná a má priateľa 2 roky. „Dala sa zlákať ľuďmi zo svojho okolia a kývla na to. Nakrúcalo sa to v Česku a pokiaľ viem, žiadne veľké peniaze za to nedostala,“ dodal rodinný kamarát s tým, že Lucia neskôr podstúpila aj zväčšenie prsníkov.

Ženích nič netuší

Zaujímavé pritom je, že ženícha Ivana o týchto skutočnostiach nikto neinformoval. Je síce pravda, že sympatický podnikateľ išiel do reality show s tým, že netuší, koho si nakoniec vezme, ale zarážajúca informácia by vyviedla z miery aj pohoďáka, akým na prvý pohľad je. Ako sa s touto skutočnosťou vyrovná, je teda otázne. Pred oltár sa totiž postavil bez toho, aby vedel, akých kostlivcov jeho budúca manželka vo svojej skrini skrýva.

Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na modro-žltú televíziu a tá nám prezradila, že o Luciinom tajomstve z minulosti vedeli. „Tvorcovia a odborníci šou Svadba na prvý pohľad boli oboznámení s Luciinou minulosťou už počas kastingu. Jej zakopnutie spred ôsmich rokov sa už neopakovalo a v testoch jej vychádzala kompatibilita s Ivanom, ktorý je navyše tolerantný a natoľko silný, že bol predpoklad, že to dokáže ustáť,“ povedali nám kompetentní zo Záhorskej Bystrice. Podľa informácií Nového Času Lucia celú vec ľutuje.

„V minulosti som spravila niekoľko chýb. Toto bola určite jedna z najväčších, s ktorou som sa dlho nevedela vyrovnať. Neviem to zmazať,“ povedala pre Markízu. „Moji rodičia to pochopili a odpustili mi, mám s nimi krásny vzťah. Rovnako tak aj moji priatelia ma prijali aj s mojimi chybami. Chyby robíme všetci.“