Raketový posun vo vzťahu Mokráňovej s priateľom Majdákom po 7 mesiacoch: S boháčom už chce deti

Pripravení stať sa rodičmi! Fitneska a farmárka Lucia Mokráňová (27) je už viac ako pol roka šťastne zadaná, keď sa dala dokopy s podnikateľom Martinom Majdákom.

Zámožný biznismen prišiel Lucii „do rany“ v čase, keď bola krátko po ukončení trojročného vzťahu s priateľom Petrom. Napriek tomu sa však blondínka otriasla pomerne rýchlo a do novej lásky dáva všetko. Novému Času totiž prezradila, že s frajerom má nielen spoločnú adresu, ale aj veľké plány o rodine, ktoré by sa mohli uskutočniť už čoskoro. Mokráňová a Majdák prežívajú najkrajšie obdobie, ich láska trvá sedem mesiacov, počas ktorých nasadili poriadne rýchle tempo. Okrem zoznámenia s rodinou už hrdličky spolu aj bývajú a zdá sa, že sa nebránia ani ďalším životným krokom. Mokráňová exkluzívne Novému Času prezradila, že s priateľom by sa radi stali rodičmi.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„O rodine sa bavíme, plánujeme. A ak nám Pánbožko dopraje, tak bábätko bude. Nebránime sa tomu,“ vyznala sa blondínka, ktorá sa podobným myšlienkam nebránila ani v minulosti. Zdá sa teda, že Lucia konečne našla toho pravého a bohatý podnikateľ Martin by mohol byť mužom, s ktorým si nakoniec založí rodinu a usadí sa. Podľa všetkého totiž zaľúbenci už majú spoločný domov. Investovali do bývania v Žiline, kde Majdák žije a pracuje. „V mojom živote som zatiaľ nemala nikdy muža, ako je Martin. Konečne mám v živote muža! Čakala som naňho celý život. Je to pokorný, slušný človek, na ktorého môžu byť rodičia pyšní,“ dodala Mokráňová.

Spoločný biznis?

Fitneska sa dokonca vyjadrila, že vešia svoju trénerskú dráhu na klinec a od cepovania ľudí pri tréningoch si dáva na chvíľku pauzu. Vyzerá to však tak, že so založenými rukami sedieť nemieni. Nedávno sa na jej sociálnej sieti totiž objavil inzerát s ponukou práce, kde zháňa ľudí do Majdákovej firmy. Keď sme sa jej na to spýtali, najprv reči o spoločnom biznise odmietla, no nakoniec nám naznačila opak. „Dá sa to nazvať aj tak, že mu pomáham,“ napísala Novému Času hviezda reality show.