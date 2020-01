Gottova († 80) dcéra Dominika chcela obnoviť naštrbené vzťahy: Studená sprcha od vdovy Ivany

Najstaršia dcéra legendárneho Karla Gotta († 80) Dominika (46) sa chcela po návrate do Česka čím skôr postaviť na vlastné nohy.

Pomoc od maestrovej vdovy Ivany (44) preto najprv odmietla. Teraz sa situácia zmenila, no odpoveď, aká jej z rodinného sídla na Bertramke na jej žiadosť o stretnutie prišla, ju rozhodne nepotešila.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Gottová v decembri doslova utiekla z Fínska od svojho manžela Tima Tolkkiho. Spevákovej najstaršej dcéry sa chcela hneď ujať Gottova († 80) vdova Ivana, Dominika to však odmietla. Takisto sa ospravedlnila zo sviatočnej rodinnej večere. Svoju macochu Ivanu a nevlastné sestry Charlottu (13) a Nelly (11) tak videla naposledy na pohrebe svojho slávneho otca v Prahe. V pondelok sa však blondínka pokúsila o opätovné nadviazanie kontaktu.

Dominika sa rozhodla popriať Ivane aspoň cez telefón k jej 44. narodeninám, no nedovolala sa. „Mrzelo ma to. Napísala som jej správu so želaním a dodala som, že by som sa s ňou rada stretla,“ povedala Gottová Blesku. Ivanu tento krok zaskočil a neprijala ho nijako vrúcne. „Pani Gottová sa Dominike poďakovala s tým, že je to vôbec prvýkrát, keď jej k narodeninám popriala. Počas celého života s Karlom totiž ani jej, ani svojim najmladším sestričkám nezapriala. Ivana to preto, bohužiaľ, vníma ako jej ďalší mediálny kalkul,“ tlmočila denníku oficiálne Ivanine stanovisko Gottovej hovorkyňa Aneta Stolzová.