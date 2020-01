Osud sa s ním nemaznal, psíka zmrzačila vlastná mama: Stačí jeden pohľad a zamilujete si ho

Vlastná mama ho zmrzačila a on potom dlho nemohol nájsť vhodný domov. Brodie, mix nemeckého ovčiaka a border kolie po strastiplnom živote konečne našiel milujúcich majiteľov Amandu Richter (30) a jej priateľa Brada Amesa (23).

Keď mal iba 13 dní, jeho mama ho pohrýzla, čo spôsobilo vážne poranenia hlavy a tváre. Poškodenia sa stali trvalými, Brodieho čeľusť zrástla krivo a ľavá strana jeho tváre je zakrpatená. Taktiež je slepý na jedno oko. Psík bol zvyknutý na život v útulku. Chceli ho adoptovať mnohí, no zriadenci útulku boli opatrní s výberom nových majiteľov. Jedna rodina si ho totiž vybrala, no krátko nato bol späť, pretože bol hyperaktívny. Noví majitelia Amanda a Brad hovoria, že to bola láska na prvý pohľad.

„Pozerala som sa na jeho fotky každý deň, dokonca som párkrát plakala. Z nejakého dôvodu ma to k nemu ťahalo,“ vyjadrila sa Amanda pre portál Yahoo. Dvojica pricestovala do útulku presvedčiť sa, že tento psík je pre nich ako stvorený a ešte v ten deň si ho vzali domov. „Je hyperaktívny, ale aj veľmi bystrý. Jeho mozog funguje perfektne a trik sa dokáže naučiť za 10 minút,“ povedala Amanda. Brodie má teraz milujúcu rodinu a novú kamarátku sučku Rosie. Noví majitelia ho chcú vycvičiť ako terapeutického psa pre hendikepovaných ľudí.