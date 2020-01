Lili z Československa našla po vojne už len fotky svojej mŕtvej rodiny: Smrť z Osvienčimu vo farbách

Príbeh, ktorý trhá srdce. Lili Jacob z Československa skončila aj s celou rodinou v Osvienčime. Koncentračný tábot prežila ako jediná, po vojne našla už len ich fotografie v albume jedného esesáka. Starým fotkám teraz vrátili farby.

Lili sa narodila v roku 1926 v obci Bilke, ktorá sa nachádza pri Mukačeve. Územie Zakarpatskej Ukrajiny vtedy patrilo k Československu. V roku 1939 ho obsadilo Maďarsko. V máji 1944 Lili aj s celou rodinou deportovali do Osvienčimu. Ju potom previezli do pracovného tábora Mittelbau-Dora v strednom Nemecku, kde sa podieľala na výrobe rakiet V-2. Na konci vojny ju oslobodili americké vojská, a keďže bola chorá, hospitalizovali ju v bývalých kasárňach SS.

Tam našla fotoalbum po niektorom z esesákov, a keď ním listovala, skoro sa jej zastavilo srdce. Na fotografiách uvidela aj svojich bratov, seba, bratrancov, sesternice či starých rodičov. Keď sa vrátila domov, čakala na stanici každý deň na vlak a vyzerala, či z neho vystúpia jej príbuzní. Nikto sa však nevrátil, prežila len ona sama. Fotky z albumu skončili v múzeu Yad Vashem a pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Osvienčimu, ktoré bolo 27. januára 1945, im vdýchli farbu. Ako povedala Judith Altmann (95), ktorá pochádzala z rovnakej oblasti ako Lili, a tiež prežila transport do Osvienčimu: „Videla som to a nemôžem to vymazať z pamäti. Nosili sme farby. Neboli sme všetci šedí.“