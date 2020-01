Komédia v tureckej lige: Tri penalty po sebe a všetky dopadli rovnako!

Komédia v druhej najvyššej tureckej futbalovej lige! Diváci v stretnutí Usak Spor - Ergene Velimeşe (2:0) boli svedkami naozaj netradičnej situácie.

V 90. minúte nariadil rozhodca proti domácemu Usak Sporu pokutový kop. Ten ale brankár Ersin Aydin chytil, keďže ale porušil pravidlá a pohol sa skôr z bránkovej čiary, penalta sa musela opakovať a gólman dostal žltú kartu. Pri druhom pokuse sa celá situácia zopakovala, no po druhej žltej karte sa Aydin porúčal z trávnika. Do bránky sa tak postavil obranca Levent Aktug, no hráči Velimeşe nevyužili ani tretí pokus penalty.