Pravá rómska tanečná vášeň v rytmoch tradičnej rómskej hudby. Presne to vystihuje tanečný súbor z Detvy s názvom Jagalo Jiló, čiže Horúce srdce. Nielen pri srdci zahriali jeho členovia aj herečku Barboru Švidraňovú, ktorú hneď vtiahli do tanca. A keby len to! Vychutnajte si folklór v relácii Zem spieva v sobotu večer na Jednotke.