Princ Harry bol odmalička rebel: Až v armáde našiel zmysel života

Po mesiacoch diskusií je teraz oficiálne jasné:princ Harry (35) a vojvodkyňa Meghan (38) na jar 2020 prídu o svoje kráľovské tituly.

Kráľovná a Buckinghamský palác to oznámili v oficiálnom vyhlásení. To znamená, že pár už nebude mať pred menom označenie výsosť. Ale Harry stratí omnoho viac ako len titul...

Uvedomoval si, že za lásku k Meghan zaplatí vysokú cenu. Ale to, že sa podľa rozhodnutia kráľovnej musí vzdať aj vojenských funkcií, Harryho zasiahlo priamo do srdca. Armáda totiž radikálne zmenila život princa, ktorý bol dlho označovaný za čiernu ovcu rodiny. „V armáde som nebol princ, bol som Harry. Bol to najlepší únik, aký som kedy mal a konečne som mal pocit, že som niečo dosiahol,“ povedal pred niekoľkými rokmi.

V armáde našiel zmysel života

Harryho, ktorý v učení nikdy nevynikal, si až do jeho pôsobenia v armáde všetci spájali najmä s bujarými večierkami. V roku 2005 začal navštevovať kráľovskú vojenskú akadémiu v Sandhurste pod menom Harry Wales. Dlhý čas chcel byť ako vojak nasadený v skutočnom vojnovom konflikte, ale jeho účasť v Iraku bola z bezpečnostných dôvodov zamietnutá.

Nakoniec sa dostal do Afganistanu, ale po 77 dňoch musel naspäť do Británie, pretože sa o jeho službe dozvedeli médiá a hrozilo, že Harry sa stane vyhľadávaným terčom nepriateľa. Harry našiel v armáde zaľúbenie a zmysel života. Po desiatich rokoch v armáde odišiel do civilu a začal sa venovať charite. Okrem iného podporoval ranených vojenských veteránov a mentálne postihnutých. „Charitatívnu činnosť robím s neskutočným nadšením a vybral som si ju, pretože mi to priebežne ukazovala moja matka,“ vyjadril sa.