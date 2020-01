Hviezda seriálu Nový život Simona Kollárová: Misska, ktorá vyštudovala kynológiu

Stúpajúca herecká hviezda Simona Kollárová (27) vyštudovala kynológiu, súťažila na Miss, ale napokon ju zlákalo herectvo.

Jedna z hviezd seriálu Nový život, ktorý môžete sledovať v televízii JOJ, hovorí, že je skoro taká istá ako postava, ktorú hrá. Modrý rúž by si však na pery nikdy nedala.

Aké bolo vaše detstvo?

Mala som naozaj pekné detstvo, rodičia ma nikdy do ničoho nenútili, vždy som sa mohla slobodne rozhodovať, čo chcem robiť. Preto ma zaujímalo veľmi veľa vecí naraz. Herectvo medzi nimi nebolo, možno aj preto, že som nevyrastala v hereckej rodine a nikto ma k tomu neviedol. Veľmi ma však bavili filmy a rôzne príbehy, ktoré som vždy so záujmom hltala. Dokonca sme mali doma kameru, takže všetky rodinné udalosti a oslavy sa nakrúcali. Veľakrát sme videá natáčali s cieľom nejakej výpovede alebo vtipných momentov, na ktorých sme sa vopred dohodli. Potom sme ich upravovali v domácom štúdiu cez televízor, pridali hudbu a niektoré scénky sme predabovali. Tieto možnosti, ktoré kamerový záznam ponúkal, ma fascinovali.

Pri výbere štúdia ste si však vybrali kynológiu. Čo vás k tomu viedlo? Mali ste doma psíka?

Nie, nemali. Ale veľmi som po ňom túžila. Ako 11-ročná som našla na ulici psíka, ktorý ku mne hneď priskočil. Bola to láska na prvý pohľad, a tak som ho doniesla domov. Naši mi ho však nechceli dovoliť, lebo sme v tom čase bývali v byte. Nakoniec som ich uhovorila, pretože čoskoro sme sa mali sťahovať do domu. Psíkovi som sa venovala, naučila som ho rôzne triky a veľmi ma to bavilo. Asi od ôsmich rokov som jazdila na koni, tak som si najskôr myslela, že pôjdem študovať tie. Nakoniec sa to zvrtlo na psy.

Akého psa máte doma?

Teraz mám belgického ovčiaka Fatimu, ktorú som si tiež vycvičila sama. Nebolo to úplne jednoduché, v niečom je to ako výchova dieťaťa - s každým psom treba individuálne pracovať. Sú to tiež osobnosti. Chce to veľa času, odhodlania a trpezlivosti, lebo veľmi ľahko môžete prísť o nervy. (smiech) Poslúcha ma však na slovo.