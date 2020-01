Čierna séria Detroitu pokračuje, Columbus sa opäť tešil z víťazstva

Posledné dva zápasy v NHL pred All-Star víkendom v St. Louis priniesli víťazstvá domácich tímov bez slovenského zastúpenia. Minnesota zdolala Detroit 4:2 a Columbus si poradil s Winnipegom 4:3.

Minnesota vyhrala tretíkrát z ostatných štyroch zápasov, zatiaľ čo Detroit neuspel šiesty raz v sérii. Pod triumf domácich sa gólom a asistenciou podpísali Mats Zuccarello a Eric Staal, dve asistencie mal Matt Dumba a brankár Devan Dubnyk si pripísal 25 zákrokov. A to hostia viedli po prvej tretine 2:1 po dvoch góloch českého krídelníka Filipa Zadinu. "Nebol som spokojný po prvej tretine. Asi 20 minút sme boli bez strely na bránku. To sa nesmie stávať, keď chceme zvíťaziť. Tento zápas pre Detroit veľa neznamenal, ale pre nás je toto víťazstvo všetkým," uviedol tréner Bruce Boudreau na oficiálnom portáli NHL.

Detroit vyhral iba 3 z posledných 17 zápasov, a z 51 duelov nazbieral iba 28 bodov, o 13 menej ako má na konte druhý najslabší tím na Východe New Jersey. "Necítim sa dobre z toho, ako sme ukončili ´trip´ pred prestávkou v súťaži. Teraz si však trochu oddýchneme a dúfam, že nám to pomôže. Stále verím, že sme v šatni aj na ľade jeden pre druhého, zdvihneme hlavy a že to najhoršie v tejto sezóne už máme za sebou," skonštatoval krídelník Detroitu Dylan Larkin.

Dobrú náladu si pred prestávkou nepokazili v Columbuse. Aj zásluhou dvoch gólov Olivera Björkstranda zdolali Winnipeg 4:3 a natiahli sériu víťazstiev na šesť. Dánsky útočník strelil štyri góly vo dvoch zápasoch po svojom návrate na ľad po zranení. Proti Winnipegu strelil v 56. min víťazný gól, jeho tím v zápase trikrát prehrával. "Doťahovali sme náskok súpera, ale dokázali sme si dokončiť svoju robotu. Vždy sme našli cestu naspäť a nakoniec sme zasadili rozhodujúci úder," povedal Björkstrand. "Jeho najväčšie zlepšenie spočíva v tom, že je silný v hre s pukom," pochválil Björkstranda tréner Columbusu John Tortorella. "Neviem, či sme mohli odovzdať ešte viac ako v posledných dvoch zápasoch. Hráči vydali zo seba všetko. Som hrdý na to, ako sme bojovali v zápasoch s Carolinou a Columbusom, hoci sme oba prehrali," povedal útočník Winnipegu Blake Wheeler.

NHL - Výsledky

Columbus - Winnipeg 4:3

Minnesota - Detroit 4:2