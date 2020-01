Bratislavský magistrát navrhol ohodnotiť členov predstavenstva Metra: Odklepnú im závratné odmeny?!

Tomu sa povie zaujímavé čísla! V rámci lepšej motivácie k práci zamestnávatelia často používajú finančné ohodnotenie ako jeden z benefitov.

V niektorých situáciách sa však sumy pohybujú v poriadne vysokých cifrách. Do redakcie Nového Času sa ozval jeden zo zamestnancov spoločnosti Metro Bratislava, podľa ktorého by mali členovia predstavenstva firmy dostať parádne mastné odmeny. Nový Čas zisťoval, čo je na tom pravdy a kto im ich schvaľuje. Incident v centre Bratislavy: Opitého ministra spacifikovala polícia

Do redakcie sa ozval jeden zo zamestnancov spoločnosti Metro Bratislava, ktorej majoritným vlastníkom je hlavné mesto. „Na začiatku minulého roka, v marci, nastúpil do firmy ako predseda predstavenstva developer a Vallov blízky človek Drahan Petrovič spolu s Albinom Mrázom a spol. Všetko je to bratislavský tím Valla,“ prezradil zamestnanec, podľa ktorého za 7 mesiacov svojho pôsobenia neurobili vôbec nič. „Ale najväčšia drzosť je, že svoje 7-mesačné pôsobenie si Drahan Petrovič spolu s Vallom chceli pre nominantov Bratislavy nechať vyplatiť odmeny vo výške viac ako 60 000 eur, čo predstavuje viac ako 20 000 eur na osobu,“ hovorí. Zároveň do redakcie zaslal návrh uznesenia valného zhromaždenia Metro Bratislava, kde sa pre troch členov predstavenstva navrhujú vyplatiť odmeny - konkrétne 20 900 € pre Petroviča, 18 900 € pre Mráza a 18 900 € pre Borisa Tahyho.