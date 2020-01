Sociálka si prišla po Jaromírovho synčeka, o ktorého sa s láskou staral: Viktorka odobrali otcovi a poslali s mamou do krízoveho centra

Len plač, prázdno v duši a beznádej. Osud sa s modrookým Viktorkom (1) bolestivo zahráva.

Jeho mama Kristína (34) mala podľa vyjadrenia rodiny už dlhší čas zdravotné a najmä psychické problémy. Veľa dní mala stráviť pri hracích automatoch. O chlapčeka sa zatiaľ starali jeho otec Jaromír (31) a babka Zlatica (66). Usmievavé dieťa našlo u nich milujúci domov. Všetko sa však skončilo v stredu ráno, keď si po Viktorka prišli sociálni kurátori. V spolupráci so sudkyňou ho vzali z rodiny a umiestnili do Krízového centra v Bytči. Cieľom tohto zásahu je úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a matkou. Rozlúčka chlapčeka s blízkymi trhala srdce.

Tento príbeh vyráža dych, otec malého Viktorka len ťažko hľadá slová. „S Kristínou nám vzťah nevyšiel, to sa stáva. Keď som ale videl, že sa o dieťa nevie starať, tak som si ho vzal,“ vraví zlomeným hlasom Jaromír a pokračuje: „Kristínina matka je alkoholička, s malým nemá kde bývať. Mohla tu byť s nami, ale odmietla to a rozhodla sa so mnou rozísť. Viktorko je však pre mňa všetkým na svete, milujem ho a chcem sa oňho starať.“ Jaromír podľa vlastných slov požiadal o predbežné opatrenie o zverenie synčeka do starostlivosti, ktoré mu však súd zamietol.

Viktorkova matka mlčí

Jaromírove úprimné slová o vzťahu k synovi dokazujú aj to, že si po rozchode s partnerkou nehľadal inú známosť, venuje mu všetku lásku. Pracuje ako operátor výroby v automobilke a z práce každý deň ide rovno domov, aby sa mohol venovať dieťaťu, ktoré akoby mu z oka vypadlo. Jeho matka Kristína má podľa vyjadrenia rodiny sama problémy, ktorým čelí. „Hrá automaty, u veštkýň nechala už 25-tisíc eur. O synčeka záujem nejaví, našla si priateľa v inom meste. Nevie sa usadiť, nevie chlapcovi navariť ani polievku. Je nám to ľúto, myslíme si, že by jej mali pomôcť nejaké organizácie zamerané na pomoc ľuďom s psychickými problémami,“ myslí si chlapčekova teta Miroslava (44), riaditeľka jednej zo základných škôl v Čadci. Kristína si vážnosť situácie podľa vyjadrenia rodiny uvedomuje a sama si myslí, že potrebuje dozor odborníkov. K dieťaťu si podľa nich nenašla materinský vzťah a otázne je, či sa jej to vôbec v krízovom centre podarí. Nový Čas ju oslovil niekoľkokrát, zakaždým sa však odmietla vyjadriť.

Plakali všetci

Stredajšie ráno, počas ktorého Viktorka odoberali, bolo plné sĺz a lúčenia. Plakali všetci, sesternice, teta, babka aj malý Viktorko. Rodinu prišlo podporiť desať susedov a známych, ktorí stáli pred panelákom a kričali na sudkyňu: „Fuj, hanba!“ Tušia, že Viktorko sa už nikdy nemusí vrátiť domov, ak sa matka nedá do poriadku, môže skončiť v detskom domove. Rodina je preto zúfalá, nechápe, ako je možné, že sociálne úrady rozhodli, že chlapček je len nástrojom na to, aby si matka k nemu vytvorila vzťah a jeho osud je druhoradý. „Ak si vzťah nevytvorila doteraz, ťažko tak urobí v krízovom centre,“ myslí si Viktorkova babka a s plačom dodá: „Dieťa nemôže byť rukojemníkom. Matka sa predsa najskôr musí dať psychicky do poriadku ako osoba, až potom môže pracovať na svojom vzťahu s dieťaťom. Veď mu nevedela ani obliecť rukavičky, keď ho prišli odobrať.“

Ide o odbornú pomoc

Jana Lukáčová, hovorkyňa Úpsvar

- S cieľom úpravy a zachovania vzťahov medzi dieťaťom a matkou bude dieťaťu a matke poskytnutá odborná pomoc vykonávaná pobytovou formou v Centre pre deti a rodinu Bytča (ide o dobrovoľný pobyt matky s dieťaťom).