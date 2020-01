Tragická smrť otca malej Adelky na rovnej ceste: Jána († 34) cestou do práce zmietol kamión

Ranná cesta do práce sa zmenila na tragédiu. Stačilo pár sekúnd a mladej rodine sa zrútil celý svet.

Pri zrážke s kamiónom v skorých ranných hodinách zahynul pri Brunovciach (okr. Nové mesto nad Váhom) Ján († 34). Milujúci manžel a obetavý otec prváčky Adelky nemal po čelnom náraze s kolosom žiadnu šancu na prežitie. Osobné auto odhodilo mimo vozovku. Polícia po nehode musela frekventovaný úsek uzavrieť a odkláňala dopravu. Cestu policajti sprejazdnili takmer až po 5 hodinách.

Život Jána vyhasol v stredu len pár minút po tom, čo vyrazil z domu do práce z neďalekej obce Bašovce (okr. Piešťany). Tam však už nedorazil, zomrel po zrážke s kamiónom. Jeho najbližší sa krátko po tom dozvedeli najhoršiu správu v živote. „Ján sa k nám do obce priženil pred niekoľkými rokmi z neďalekých Čachtíc. Hneď sme si ho obľúbili, každému ochotne pomohol. Každý rok sa zapájal aj do opráv a rekonštrukcie škôlky. Je to hrozné, čo sa stalo,“ prezradili susedia nebohého muža. Dodali, že spolu s manželkou vychovávali dcérku Adelku, ktorá len minulý rok nastúpila do prvej triedy. „Bude nám veľmi chýbať, o dva týždne by mal 35. narodeniny, ktoré považoval za určitý medzník v živote.“ Rodina bude teraz namiesto osláv milovaného manžela a otca chystať jeho pohreb.

Obľúbenému mužovi už nedokázali pomôcť ani záchranári. „Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ informoval hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Jozef Minár. Tragickú udalosť potvrdila trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková. „Dnes ráno došlo pri Brunovciach na rovnom úseku cesty k dopravnej nehode medzi nákladným motorovým vozidlom Volvo, ktoré riadil,“ informovala v stredu Adámiková. Podľa doterajších zistení polície vodič nákladiaka z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru. „Zrážka mala pre vodiča Octavie fatálne následky, zahynul na mieste nehody. Vodič Volva bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ ozrejmila hovorkyňa. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.