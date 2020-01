Nedokáže sa už na seba pozerať: Budúca nevesta je nešťastná z toho, čo jej vyrástlo na ruke

Britka Nikita Berryman (29) dúfa, že lekári odstránia obrovský výrastok z ramena ešte pred jej svadbou v júni.

Žena žije s nádorom z tukového tkaniva na ruke už niekoľko rokov. Ako informuje Foxnews, nádor nie je zhubný. Lekári odmietajú mladej žene pomôcť s týmto problémom a nechcú jej výrastok odstrániť.

"Povedali mi, že to neodstránia, lebo je to priveľké," hovorí zúfalá Nikita. Ak chce nádor dať preč, musí si za to sama zaplatiť. Peniaze na zákrok, ktorý stojí približne 2 000 libier (takmer 2 400 eur), sa rozhodla vyzbierať cez internet. "Keď v zrkadle zazriem tento výrastok, rozosmutní ma to. Zachytáva sa o oblečenie," hovorí žena, ktorú 4. júna čaká deň D. Vtedy vstúpi do manželského zväzku spolu so snúbencom Jamesom Laceym.

Lipomy sú benígne nádory, ktoré sa vytvárajú z tukového tkaniva. Na dotyk sú jemné a nebolia. Podľa odborníkov zo zariadenia v Clevelande niekedy môžu pacienti pociťovať bolesť, ak lipoma tlačí na nerv alebo ak vnútri rastú krvné cievky.

V máji sa doktorke Sandre Lee podarilo odstrániť obrovský, takmer jeden a polkilogramový nádor z ramena istého muža. V tom čase žil pacient s výrastkom už viac ako desaťročie a muž tvrdí, že "smrdel ako zhnitá jelenia hlava."