Zábery z vozidla, ktoré exsiskár Tóth odovzdal vyšetrovateľom: Čo ukrývalo Kočnerovo auto?!

Tomu sa hovorí poriadna zbierka. Exsiskár a dôverník Mariána Kočnera (56) Peter Tóth (49) vzbudil na súde rozruch, keď opisoval, ako prišiel za vyšetrovateľmi do Nitry a odovzdal im dôležité dôkazy proti Kočnerovi.

Polícii poskytol auto Kia Rio, v ktorom boli uložené dva Kočnerove telefóny, USB kľúče, množstvo dokumentov, ale aj brilianty či kožuch z činčily za desaťtisíce eur. Nový Čas má k dispozícii fotografie, ktoré ukazujú, čo všetko Tóth vyniesol z domu Kočnera.

Množstvo dokumentov, napríklad k pôžičke Ladislavovi Bašternákovi či zmenky, ale aj Kočnerove obleky, veľa dielov k drahým hodinkám, perly, brilianty či kožušiny z činčily, z ktorej kožuch sa v bežnom predaji pohybuje približne za 20 000 €. To všetko odovzdal Tóth polícii po tom, čo začal Kočnera podozrievať z objednávky vraždy.

Zaujímavé je, že sa v taškách nachádzala aj šperkovnica, z ktorej mali pochádzať videá nakrútené v pracovni bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Tóth tvrdí, že ju Kočnerovi odovzdal ešte v roku 2004. Novému Času však Trnka paradoxne hovorí, že žiadna šperkovnica v jeho kancelárii nebola: „Takže v nej nemohla byť ani kamera. Povedal som to aj pri výsluchu, kde som povedal aj to, kde tá kamera bola umiestnená, to však neprezradím. Určite nie v žiadnej šperkovnici, nijakú som tam nemal.“

Dôležitý telefón

Tóth na súde podrobne vypovedal, ako sa stretol s hlavným vyšetrovateľom vraždy Petrom Juhásom. Tomu odovzdal Kočnerov iPhone v luxusnej edícii Bentley, ktorý používal ako svoj hlavný. Cez tento mobil kontaktoval Tóth aj Zsuzsovú, presne tak, ako mu Kočner písal v motáku z väzenia, alebo Norberta Bödöra, ktorý sa mal finančne podieľať na sledovaní novinárov.

Okrem toho tam bol aj ďalší iPhone X, ktorým Kočner nakrúcal videá pre svoju reláciu na diskreditovanie novinárov Na pranieri. Fotografie pochádzajú z dát, ktoré získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám.

Tóth tvrdí, že keď Kočnera v júni 2018 vzali do väzby za kauzu zmenky, tak jeho rodina si u neho uschovala viaceré dôležité veci. „Motorové vozidlo, ktoré bolo evidované na spoločnosť Správa a inkaso pohľadávok, som mal, myslím, od roku 2016,“ povedal vyšetrovateľom v prvých výsluchoch. „Nebolo to poukladané v košoch na bielizeň, ale bolo to v rôznych taškách,“ hovoril. Sám Tóth pritom v júni 2018, krátko po zadržaní Kočnera, telefonoval jeho dcéram do Chorvátska s tým, že by chcel u nich doma „upratať“. Vysvetľoval to tak, že zobral z ich domu veci, ktoré Kočner nechcel, aby našla polícia.

Tóth bol dlho Kočnerovou pravou rukou a mafiánsky podnikateľ mu dôveroval, že ho nezradí. Po zadržaní štyroch ďalších obvinených z vraždy však precitol. Presne 7. októbra 2018 tak kontaktoval políciu s tým, že disponuje „nejakými vecami, na ktorých by sa mohli nachádzať dôkazy“ a o ktorých vie len on. Problém pre neho začal byť ten, že sa o tieto veci začala zaujímať Kočnerova dcéra. „Tieto veci odo mňa požadovala a chcela ich prevziať.“ Tóth jej povedal, že už ich nemá a ukryl ich u kamarátov, aby sa nedostali k policajtom. V skutočnosti však nasadol do auta Kia Rio a odovzdal ho policajtom.