Nepochopiteľná smrť skúseného horolezca Petra († 58): Tragický pád z plošiny

Nepochopiteľná smrť skúseného horolezca! Petrovi († 58) sa v stredu o 9. hodine ráno stal osudným pád z technologickej plošiny na výstupnej stanici štvorsedačky Čučoriedky v Tatranskej Lomnici, kde pracoval. Pri páde utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Ako prvi mu prišli na pomoc členovia Horskej záchrannej služby (HZS). „Po príchode sa snažili ťažko zranenému pracovníkovi pomôcť. Snažili sa ho resuscitovať, ale jeho zranenia boli také vážne, že kým prišli ostatní záchranári, jeho záchrana už nebola možná,“ povedal nám riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga a dodal: „Mne je to o to viac ľúto, že Fojta (prezývka Petra, pozn. red.) som osobne poznal. Bol to výborný horolezec, opatrný a zodpovedný človek, preto nerozumiem, čo sa tam stalo.“ Ani kolegovia si jeho smrť nevedia vysvetliť: „Ráno pri nástupe do práce sa vítate, a o chvíľu je už po smrti. To sa nedá pochopiť. A to u nás pracoval len chvíľu.“

Jeden zo svedkov osudný okamih opísal nasledovne:To sa mu, žiaľ, stalo osudným.“ Prekvapený a smutný z náhleho odchodu výborného horolezca bol aj vynikajúci tatranský lezec Pavol Jackovč: „Je to absurdné, keď horolezec takto zahynie. A on bol výborný aj človek, aj lezec. Jeho brat Jozef zahynul pri páde zo steny Lomnického štítu v roku 1992 a on teraz pri páde zo stožiara. Smutný osud...“

Polícia potvrdila, že prípad vyšetruje a bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie.