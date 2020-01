Bývalý generálny prokurátor Trnka sa obul do prezidentky: Drsný odkaz Zuzane Čaputovej

Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55) minulý týždeň zadržala NAKA a obvinila ho zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Obvinenie súviselo s video nahrávkou z roku 2009, na ktorej sa dohaduje s exministrom financií Počiatkom, ako ututlať kauzu Tipos. Po 32 hodinách ho náhle na pokyn prokurátora prepustili a neskôr aj zbavili obvinenia. O prípad sa zaujíma aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej „situácia vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie“ prokuratúry a polície. Nový Čas sa spojil aj so samotným Trnkom, ktorý tvrdí, že ešte nie je zo všetkého vonku.

Čo hovoríte na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý sa to rozhodol preskúmať?

- Generálny prokurátor mal na to výsostné právo, takže je to absolútne v poriadku, že on si nechá stiahnuť spis, nechá si ho naštudovať aj kolegom. Asi aj on si ho prečíta a rozhodne ako ďalej vo veci. On má na to právo. Napríklad pani prezidentka nemá právo predvolávať ani Lučanského, ani generálneho prokurátora, lebo oni to nevyšetrujú, a keď hovoríme o samostatnosti vyšetrovateľa, tak pán Lučanský ani nemá možnosť do toho spisu nahliadnuť. Je to, bohužiaľ, tak, že on nie je orgán činný v trestnom konaní. A pripadá mi to tak, že v takých prípadoch, keď to niekomu vyhovuje, tak vtedy sa žiada, aby nič nečítal a aby sa k ničomu nevyjadroval, lebo nemôže, čo je správne. Ale zase keď je to na opačnej strane, treba sa ho pýtať, prečo to tak je. No tak ja si myslím, že ani policajný prezident, ani generálny prokurátor sa nezodpovedajú za svoju prácu a svoju činnosť prezidentke Slovenskej republiky. V každom prípade bude asi slušné, keď tam pôjdu, to ja neviem, ja do toho nevidím, ale to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať.