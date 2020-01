Dobroslav Trnka po stiahnutí obvinenia: Rátal som aj s tým, že to so mnou nedopadne dobre

Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55) minulý týždeň zadržala NAKA a obvinila ho zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Obvinenie súviselo s video nahrávkou z roku 2009, na ktorej sa dohaduje s exministrom financií Počiatkom, ako ututlať kauzu Tipos. Po 32 hodinách ho náhle na pokyn prokurátora prepustili a neskôr aj zbavili obvinenia. O prípad sa zaujíma aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej „situácia vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie“ prokuratúry a polície. Nový Čas sa spojil aj so samotným Trnkom, ktorý tvrdí, že ešte nie je zo všetkého vonku.

Ako ste reagovali na zrušenie obvinenia v kauze Tipos?

- Ja som dal proti tomu uzneseniu sťažnosť, čiže prokurátor sa musel zaoberať aj tou sťažnosťou, aj keď sme ju s advokátom nestihli odôvodniť. Ja nemám zatiaľ nič doručené, žiadne rozhodnutie, ja viem len z médií takúto informáciu a zajtra sa budem kontaktovať so svojím advokátom, ktorý ešte tiež nemá nič doručené, takže až keď si prečítame rozhodnutie, ktoré vydal prokurátor, potom vám môžem dať k tomu bližší komentár.

Očakávali ste to?

- Viete, to máte vždy v týchto prípadoch 50 na 50. Z profesionálnej stránky som bol presvedčený, že to bude zrušené, lebo tá skutková vec naozaj nebola dobre postavená. Z toho, čo mi tam dávali za vinu, to nemá nič spoločné s trestnou činnosťou, ale zase tých 50 %... Ja som taký realista, takže ja nechávam aj tú druhú možnosť, keď vidím, čo sa dneska deje, akým spôsobom je vytváraný tlak na prokurátorov, policajtov aj sudcov z tej mediálnej predvolebnej stránky, tak si musím nechať aj tých 50 %, že to nedopadne dobre.

Čo hovoríte na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý sa to rozhodol preskúmať?

- Generálny prokurátor mal na to výsostné právo, takže je to absolútne v poriadku, že on si nechá stiahnuť spis, nechá si ho naštudovať aj kolegom. Asi aj on si ho prečíta a rozhodne ako ďalej vo veci. On má na to právo. Napríklad pani prezidentka nemá právo predvolávať ani Lučanského, ani generálneho prokurátora, lebo oni to nevyšetrujú, a keď hovoríme o samostatnosti vyšetrovateľa, tak pán Lučanský ani nemá možnosť do toho spisu nahliadnuť. Je to, bohužiaľ, tak, že on nie je orgán činný v trestnom konaní. A pripadá mi to tak, že v takých prípadoch, keď to niekomu vyhovuje, tak vtedy sa žiada, aby nič nečítal a aby sa k ničomu nevyjadroval, lebo nemôže, čo je správne. Ale zase keď je to na opačnej strane, treba sa ho pýtať, prečo to tak je. No tak ja si myslím, že ani policajný prezident, ani generálny prokurátor sa nezodpovedajú za svoju prácu a svoju činnosť prezidentke Slovenskej republiky. V každom prípade bude asi slušné, keď tam pôjdu, to ja neviem, ja do toho nevidím, ale to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať.

Čižnár: Proces bol zákonný

Po prepustení Trnku na slobodu si generálny prokurátor Čižnár vyžiadal stanovisko od prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Po oboznámení sa s postupom a so spisovým materiálom, týkajúcim sa tzv. kauzy Tipos, vyhlásil, že postup bol zákonný. Podľa Čižnára bolo chybou, že v takej závažnej trestnej veci nebol koordinovaný postup medzi políciou a dozorovým prokurátorom ÚŠP, pričom zdôrazňuje, že prokuratúra takúto koordináciu očakávala.