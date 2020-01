Ihnačák sa po desiatich rokoch vrátil na Slovensko: Z Talianska si prišiel po titul!

Návrat do krajiny predkov. Hokejista Brian Ihnačák (34), syn bývalého slávneho útočníka reprezentácie Československa a neskôr klubu NHL Toronto Maple Leafs Petra Ihnačáka (62), nedávno podpísal zmluvu s Banskou Bystricou.

Rodák z Kanady žijúci v Taliansku hrá v najvyššej slovenskej súťaži po desaťročnej pauze a s úradujúcim majstrom má najvyššie ambície. To, že angažovanie hráča so slávnym menom bolo pre Baranov správnym krokom, ukázal aj utorňajší šláger Tipsport ligy. Brian Ihnačák jedným gólom prispel k víťazstvu Bystrice 4:3 pp na Slovane, keď šikovným tečom prekonal brankára Barryho Brusta.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Práve na ľade Slovana som si pred trinástimi rokmi odkrútil premiéru v extralige. Hneď v prvom striedaní som šiel na buly, prehral som ho a puk skončil v našej bránke. To boli moje prvé tri sek­undy na Slovensku, na ktoré nezabudnem. Našťastie, v utorok sa to skončilo oveľa lepšie,“ povedal pre Nový Čas Brian Ihnačák.

Po vlaňajšom pôsobení v Pardubiciach mal na prelome rokov opäť ponuky z Čiech, no napokon prikývol trojnásobnému majstrovi SR. „Keď som si pozrel nedávnu históriu klubu a jeho úspechy, cítil som, že šanca je opäť. Vedia, ako víťaziť a aj z mužstva mám pocit, že si neustále verí aj za nepriaznivého stavu,“ uviedol hráč draftovaný Pittsburghom.

OPORA V MANŽELKE

Brian Ihnačák okrem Slovenska a Česka pôsobil tiež v zámorí, Švédsku, Nórsku, Švajčiarsku či Taliansku, kde dlhodobo žije. Túto krajinu aj reprezentoval na MS. „Tri-štyri roky ma volajú späť, ale už to pre mňa nie je. Dosť sa totiž trápia. Počas pôsobenia v Čechách ma volali nastúpiť za Kanadu na Spenglerov pohár, čo bol môj sen. Radšej by som hral za svoj štát, čo je Kanada. Dúfam, že som počas kariéry Taliansku už dosť pomohol a keď som doma, stále pomáham aj mládeži,“ vysvetlil Ihnačák.

S manželkou Gaiou sa usadil v horskom prostredí neďaleko Turína. „Po sezóne sa vždy vraciam na mesiac do Toronta a zvyšok leta trávim v Taliansku, kde máme dom. Manželka odtiaľ pochádza a teraz je už so mnou na Slovensku. Mesto Luserna San Giovanni, kde sa narodila, je sesterské s Prievidzou, a preto sem od malička cestovala. Teraz sa sem vrátila a presvedčili sme sa, aký je svet je malý,“ usmial sa Brian.

PRÍDE AJ OTEC

Peter Ihnačák už štvrtý rok pracuje ako skaut pre Washington Capitals a do konca sezóny by mal pricestovať aj do Banskej Bystrice. „Som presvedčený, že sa zastaví a pozrie si slovenské talenty,“ doplnil Brian Ihnačák.