Mladá žena nikdy nedostala menštruáciu: Vysvetlenie lekárov jej zlomilo srdce

Britka Melissa Christopher mala 16 rokov, keď navštívila praktického lekára kvôli tomu, že ešte nedostala menštruáciu.

Ten jej odporučil ešte počkať, či sa to nezmení, kým zavŕši 18 rokov. Krvácanie sa však nedostavilo a Melissu potom poslali na vyšetrenia k odborníkom do nemocnice v Liverpole. Pravda mladým dievčaťom otriasla. Diagnóza znela Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserov syndróm, čo znamená, že pacientka nemá úplne alebo sčasti vyvinutý reprodukčný systém. Jej čiastočne vyvinuté vaječníky síce produkujú vajíčka, no nemá žiadnu maternicu.

Pre Melissu to znamená, že nikdy nemôže počať ani vynosiť dieťa. ,,Bola som vtedy veľmi mladá a bolo to na mňa priveľa. Zrútila som sa,“ opisuje dnes 31-ročná žena svoje pocity. V čase diagnózy mala vzťah, ten sa však po štyroch rokoch rozpadol. Melissa to pripisuje jej problému. ,,Cítila som sa nemilovaná a rozmýšľala, či bolo dôvodom, že mu nemôžem nikdy dať deti. Trvalo dlho, kým som sa cez to preniesla,“ priznáva.

Mladá žena našla životnú lásku, keď mala 26 rokov. S Davidom, šoférom vysokozdvižného vozíka, sú zasnúbení a majú sa v októbri brať. ,,David je od prvého dňa absolútne úžasný. Miluje ma, nech sa deje hocičo a chce ma takú, aká som,“ vyznala sa podľa portálu Liverpool Echo. Pár túži po bábätku, zvažujú adopciu alebo vynosenie náhradnou matkou. Druhá možnosť, ktorú preferujú, však môže stáť až 20-tisíc libier pri zahrnutí všetkých procedúr a výdavkov.

Čo však Melissu trápi, je, že jej rovesníčky prežívajú tehotenstvá alebo sa chvália bábätkami na sociálnej sieti. ,,Veľmi by som to chcela zažiť, som z toho smutná. Žiarlim,“ priznáva manažérka obchodu. Ťažké je aj odpovedať na otázky okolia. ,,Láme mi srdce, keď sa ľudia pýtajú, kedy budeme mať deti. Bola by som rada, keby sa to nepýtali, je pre mňa ťažké odpovedať,“ povedala.