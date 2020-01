Slovinská hokejistka dráždi fanúšikov: Nad jej sexi zadkom chlapi slintajú

Fanúšikovia jej dali prezývku Bum Queen. Slovinská hráčka pozemného hokeja Andreja Rituperová (32) si na sociálnych sieťach získala tisícky fanúšikov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Vďačí za to jej sexi postava a najmä zvodný zadok! Ten rodáčka z Murskej Soboty veľmi rada vystavuje, rovnako ako fotky či veda z posilňovne. Najčastejšie si fotí svoj zadok, na ktorý je pozemná hokejistka hrdá. A niet divo. Veď poctivo cvičí. Za šteklivé fotky si v minulosti vyslúžila aj veľa kritiky, Andreja však na ňu reagovala svojsky. Pridala fotku svojho pozadia a napísala:

"Jasne, že ukazujem zadok. Tiež by ste nechávali Ferrari zaparkované v garáži." Jej slová spustili reakcie fanúšikov. "To nie je Ferrari, to je Lamborghini." Iný priaznivec zasa napísal: "Vravím to stále, Andreja má najlepší zadok na svete."

Rituperová v roku 2014 podpísala zmluvu s chorvátskym tímom Zrinjevačom. Je tak prvou slovinskou ženou, ktorá hrá profesionálne pozemný hokej mimo svoju krajinu.