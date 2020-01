Sestry sa stali vo svojej domovine hviezdami: Ich vzhľad spôsobil ošiaľ

View this post on Instagram

Многие просили фото с семьёй☺️ . Так вот оно, наконец-то í ½í¸‚í ¾í´©í ¼í¼ˆ . Наша семья состоит из пяти человек. Папа, мама, я, Алдияр и ÐšÐ°Ð¼Ð¸Ð»Ð°í ½í²• . Я долгое время откладывала на потом публикацию фотографии с семьёй и заметила, что многие начали писать в директ, что-то вроде: «а есть фото с родителями? Когда выложишь фотографию с семьёй?» Поэтому сегодня я решила это сделать í ½í¸‚í ½í¸‚í ½í¸