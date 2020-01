Dve z troch požiadaviek dosiahli: Česmad prijíma návrhy rezortu dopravy aj financií pre autodopravcov

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia prijíma návrhy, ktoré autodopravcom predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aj Ministerstvo financií (MF) SR.

Česmad ich odsúhlasil na základe uznesenia Prezídia združenia.

Česmad tak prijíma návrh rezortu financií na úpravu dane z motorových vozidiel, ktorý má vplyv na rozpočet v objeme približne 30 miliónov eur. Návrh spočíva v zrušení malusov na vozidlá, ktoré majú viac ako 13 rokov. Aj autá, ktoré sú najstaršieho dáta, by tak mali mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu. Uplatniť by sa zároveň mali výraznejšie zľavy na všetky vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave. Pre najnovšie vozidlá by sa mala zvýšiť celková zľava až na 50 % z pôvodných 25 %. Environmentálny aspekt by však mal zostať zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Po novom má platiť, že sa rozširuje úľava aktuálne platná len na súpravy, aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Výhodou by malo byť zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu.

Združenie je zároveň pripravené prijať návrh rezortu dopravy na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra. Na konci roka by sa malo spočítať, do ktorej zľavy kamión patrí, a podľa toho sa spätne aplikuje zľava od prvého kilometra. Táto ponuka je však administratívne komplikovaná. Ročný objem poskytnutých zliav by v tejto alternatíve predstavoval 8,6 milióna eur. Ide tak o viac ako zdvojnásobený objem zliav oproti súčasnému stavu.

Česmad požiadal o oficiálne začatie legislatívneho procesu. Jeho výsledkom má byť zmena nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Zároveň má byť výsledkom aj vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Česmad podotkol, že zostáva v štrajkovej pohotovosti až do úspešného ukončenia týchto legislatívnych procesov.

Dve z troch požiadaviek Česmadu teda boli zo strany vlády, ministerstva financií aj dopravy akceptované. Treťou požiadavkou je zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách. Tá zostáva naďalej otvorená a mala by byť predmetom ďalších rokovaní špeciálne zriadenej pracovnej skupiny na úrovni ministerstiev.