Poďakovanie herečky Phoebe Waller-Bridge rozhodne nepatrilo medzi klasické. Na odovzdávaní cien SAG vyhrala v kategórii najlepšia herečka v komediálnom seriáli. V tomto duchu sa niesol aj jej príhovor a vtipne ďakovala aj za to, čo by iní radšej zamlčali. Medzi nimi boli aj namaľované tehličky, ktoré jej dorobila maskérka. Tento trend je nepochopiteľný, no v dnešnej dobe často používaný.