Herec Juraj Bača dostáva čoraz viac znepokojivých správ od žien: Z toho, čo sa dozvedel, je zúfalý

Ako v zlom sne sa cíti herec Juraj Bača, ktorého známe meno si dovolil niekto zneužiť.

Hviezda seriálu komisár Rex sa preto rozhodla svojich priaznivcov varovať na sociálnej sieti. ,,V poslednom čase od mnohých z vás, jedná sa najmä o dámy, dostávam správy, že s vami komunikuje niekto v mojom mene. Možno ich je aj viac. Vypisuje, pýta si od vás fotky, chce sa stretnúť alebo si dokonca zavolať. Poznávacím znakom je množstvo gramatických chýb v jeho prejave, vraj používa rôzne moje fotografie, najčastejšie však moju fotografiu v žltom kabriolete a častokrát sa odvoláva na Boha a vieru," šokuje známy herec a prosí priaznivcov, aby sa nenechali oklamať.

Zdôrazňuje, že má na Facebooku len jeden oficiálny profil. ,,Robím, čo môžem, aby som takémuto zneužívaniu môjho mena zabránil. Desí ma najmä to, že množstvo mojich fanúšikov sú deti, ktoré si obľúbili Rexa a Boh chráň toho človeka, čo to robí, ak sa dozviem, že podobné veci skúšal už aj na ne. Veľmi sa za to vám všetkým ospravedlňujem, nedokážem úplne pochopiť dôvody takého správania, ale verím, že sa mi to podarí vyriešiť,“ dúfa Juraj Bača, ktorý v poslednom čase zahviezdil vo filme Amnestie.