Vražda Kuciaka a Kušnírovej na súde: Marček vysvetlil, prečo zomrela aj Martina

Szabó sa pýta svojho bratranca Marčeka na nezrovnalosti v jeho výpovedi. "Je to úplná hlúposť, nikdy by som nešiel vraždiť s autom môjho otca, s vlastným mobilným telefónom," napadá Szabó Marčekove tvrdenia s tým, že v digitálnej dobe by to bolo takéto kobanie ľahko odhaliteľné.