Nové pravidlá pre vodičov v ružinovskej lokalite 500 bytov: Konečne parkujeme bez problémov

Zmeny v parkovaní, ktoré mestská časť avizovala minulý rok, sa začínajú napĺňať!

Po vzore Petržalky, ktorá vyšla v ústrety domácim vodičom, sa pre spustenie pilotného parkovacieho systému rozhodol aj Ružinov, kde bolo parkovanie doslova nočnou morou. Po novom sa státie na najstaršom miestnom sídlisku 500 bytov bez rezidenčnej nálepky nemusí šoférom vyplatiť.

Práve upozornenia a pokuty ich majú odradiť od obsadzovania platených miest. Nový Čas zisťoval, ako na významnú zmenu reagujú rezidenti. Vodiči-rezidenti s trvalým pobytom v Ružinove si už nebudú musieť lámať hlavu nad tým, kde zaparkujú. Mestská časť rozbehla parkovací systém, ktorý má zvýhodňovať vodičov v zóne 500 bytov, kde bolo parkovanie kritické. Podľa Tatiany Tóthovej, hovorkyne tejto mestskej časti, budú autá zaparkované v tejto zóne kontrolované pracovníkmi úradu v spolupráci s mestskou políciou. „Vždy sa pozrú na to, či má auto nálepku rezidenta,“ prezradila hovorkyňa, podľa ktorej sa neskôr budú robiť kontroly aj na návštevných miestach.

Viditeľné zmeny

Aj keď je pilotný parkovací systém ešte v plienkach, Ružinovčania si už zmenu všimli. Nový Čas v utorok zmapoval ulice zóny 500 bytov. Už napohľad bolo jasné, že na miestach, kde počas minulého týždňa parkovalo väčšie množstvo áut, ich je výrazne menej. O tom, že parkovací systém môže byť prínosom, svedčí fakt, že sa zaplnilo aj podzemné parkovisko na Karadžičovej.

Autá stáli v dlhom rade a čakali, kým sa miesta uvoľnia.Zaujímali sme sa, akým spôsobom bude mestská časť kontrolovať tento časový limit, do uzávierky novín sa však hovorkyňa Ružinova nevyjadrila. Podľa dostupných informácií by mala toto parkovanie kontrolovať polícia. Postupne by tam mali pribudnúť aj parkovacie senzory s kamerovým systémom.

Je to úľava

Barbora (41), administratívna pracovníčka Otvoriť galériu Barbora (41), administratívna pracovníčka Zdroj: anc Pociťujeme s manželom obrovskú úľavu. Bývame tu 12 rokov a často sa stalo, že prišiel okolo obeda z práce a nemal kde zaparkovať. Bol to veľký problém, teraz je ulica prázdna, prišiel a zaparkoval pred domom. Hodnotíme to veľmi pozitívne.

Funguje to