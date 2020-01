Tomáš Drucker verzus Alojz Hlina: Radikálne vyhlásenie exministra vnútra pred voľbami

Prekvapivé vyhlásenie. Bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker (41) len nedávno založil stranu Dobrá voľba. Dlho sa špekulovalo o tom, že má pomôcť práve Smeru zostaviť budúcu vládu. Zdá sa však, že to nebude také jednoduché.

V diskusii Nového Času so šéfom KDH Alojzom Hlinom (49) Drucker vyhlásil, že Smer v súčasnej podobe vylučuje z budúcej spolupráce. Druckera pritom do vlády v roku 2016 zavolal práve Fico. Po vražde novinára sa stal na pár týždňov ministrom vnútra, no z funkcie náhle odišiel.

Po tom, čo založil svoju stranu Dobrá voľba, Drucker nechcel hovoriť o tom, s kým bude spolupracovať alebo nie. Teraz jasne hovorí, že to je práve Ficov Smer, ktorý je neprijateľný. „Ešte v septembri som rozprával, že uvidíme, ako bude vyzerať strana Smer, ukazuje sa, že nevyzerá nijako inak ako vyzerala. Je o Robertovi Ficovi, aj bude. Tam žiadna zmena nenastane. Za takých predpokladov ja s Robertom Ficom spolupracovať nebudem,“ prekvapivo oznámil Drucker s tým, že „pre mňa je politika Roberta Fica a niektorých ľudí neprijateľná“. Šéf KDH Hlina tvrdí, že môže ísť o taktiku. „Je to taká povestná Bugárova tretia veta. Fico sa môže stiahnuť, Smer zostane. Asi to nejako takto bude, že keď sa Fico stiahne, tak sa zvýši jeho koaličný potenciál. Za nás môžem povedať, že my nebudeme so Smerom spolupracovať, môžu si tam dať aj Ferka Mrkvičku. To, čo robia teraz, je na úrovni sabotáže,“ myslí si Hlina.

Drucker sa snaží poľovať po voličoch Smeru aj tým, že hovorí, že má riešenia práve na sociálne témy, ktorými sa prezentovala Ficova strana. „Ja som počúval Pellegriniho, ktorý si volal Fica na koberček, a hovoril, že to bude inak, no ukázala sa kandidátna listina, kde Pellegrini nemá takmer žiadneho človeka,“ dodal Drucker. Z opozície voči nemu zaznievajú rozporuplné hlasy. Andrej Kiska ho napríklad označuje za klon Smeru a odmieta, že by sa s Dobrou voľbou spojili do vlády. Hlina, naopak, nič nevylučuje: „Ja verím, že vy dokážete aj robiť, nielen kecať.“ Hlina má pritom dlhoročný spor s Igorom Matovičom. Tvrdí však, že to nebude problém pre vznik možnej vlády.