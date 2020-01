Výpoveď kolegov popraveného novinára Kuciaka († 27): Záhadný telefonát krátko po vražde

Aký bol Jána Kuciak († 27) novinár a prečo tak znervózňoval Mariána Kočnera? Odpoveď na túto otázku mali súdu priblížiť bývalí kolegovia zavraždeného žurnalistu, pre ktorého články začal mať Kočner čoraz väčšie problémy so zákonom.

Piaty deň pojednávania v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice rozprávali pred senátom novinári z portálu Aktuality.sk. Zaujímavé zistenia tiež priniesol výsluch majiteľa modelingovej agentúry, s ktorou spolupracovala Zsuzsovej dcéra.

Zle sme to vyhodnotili

Peter Bárdy, šéfredaktor

Jána Kuciaka si vytipoval ako nádejného žurnalistu, ktorý vedel dobre pracovať s verejne dostupnými zdrojmi. Podľa Bárdyho jeho analytická zdatnosť a zameranie na ekonomickú trestnú činnosť boli dôvodom, prečo písal o Kočnerovi práve on. „Napríklad v kauze Donovaly to malo taký dôsledok, že prokurátor tam vymenil vyšetrovateľa a opäť sa ten prípad začal vyšetrovať,“ uviedol Bárdy s tým, že Kuciaka nemotivovali peniaze, ale spravodlivosť. S Kočnerom si novinár písal najmä cez mail, no niekedy si aj volali – v roku 2017 sa mu vyhrážal do telefónu získavaním špiny na neho a jeho rodinu. „Jano sa ho zľakol. My sme naozaj nebrali Kočnera ako niekoho, kto môže takéto veci hovoriť len tak. Asi sme to všetci podcenili alebo zle vyhodnotili,“ vysvteľuje Bárdy a dodáva, že sa báli nanajvýš žalôb a dnes by Kuciak dostal ochranku.

Na Kočnera sa nehneval

Ján Petrovič, reportér

Na začiatku výsluchu prekvapil informáciou, že Alenu Zsuzsovú pozná už dlhšie, kedže v roku 2012 pokrýval súd vo veci vraždy hurbanovského primátora. „Bol som prítomný na výsluchu Ostružlíka, ktorý hovoril, že mu v kampani pomáhala Alena Zsuzsová,“ priblížil. O Kuciakovi sa vyjadroval ako o spoľahlivom žurnalistovi, ktorý bol natoľko oddaný svojej práci, že ani nechodil na obedy a jedával za počítačom. Novinár jemu aj kolegom pomáhal aj v hľadaní v elektronických databázach. Tvrdí, že na Kočnera sa nehneval.

Zdroje sa Kočnera báli

Annamária Dömeová, redaktorka

Svedkyňa si vo výpovedi spomenula, ako sa rozprávala s Kuciakom po tom, čo sa mu cez telefón vyhrážal Kočner. „Pýtala som sa ho, či sa nebojí, povedal, že nemá dôvod. Hovoril mi aj o jednom človeku, ktorý sa s ním bál rozprávať a chcel sa s Jankom stretnúť v Maďarsku,“ informovala súd Dömeová, ktorá s kolegom robila na viacerých témach. „Spolupracovali sme na článku v kauze Panama Papers, na článku o financovaní SDKÚ,“ uviedla novinárka, ktorá sledovala aj iné články zavraždeného žurnalistu. „Viem, že písal o kauze Technopol, o Donovaloch, o karuselových podvodoch s firmami, o zmenkách, či o kauze Welten,“ uzavrela.